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Кремль и здание МИД

Российский МИД: реакция на разрешение политического кризиса в Молдове

© Sputnik / Владимир Песня
Политика
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Позиция изложена в комментарии Департамента информации и печати дипведомства.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Москва выразила удовлетворение мирным разрешением политического кризиса в Молдове, готова конструктивно выстраивать отношения с Кишиневом и рассчитывает на аналогичный подход нового молдавского правительства, говорится в заявлении МИД РФ.

"Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии. В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями – решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны", - заявили в ведомстве.

Дмитрий Козак
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В комментарии также подчеркивается, что Москва ожидает со стороны нового правительства в Кишиневе конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях - "В Москве к этому готовы"

В субботу, 15 июня Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7-9 июня, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября и ставили под сомнение законность правительства Майи Санду.

"В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в сообщении на официальном сайте КС.

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Решение КС от 15 июня, как уточнили в инстанции, "должно стать источником социального мира и поддержания правового государства, демократии и гарантировать адекватные рамки защиты прав человека путем борьбы с политической нестабильностью". 

"После аннулирования решений КС от 7-9 июня парламент, руководимый Зинаидой Гречаной, получает статус конституционного парламента, а принятые им и правительством Майи Санду до сих пор нормативные акты также получают законную силу", - говорится в сообщении КС.

Следовательно, высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

Президент Молдовы Игорь Додон приветствовал решение суда, таким образом, по его словам, политический и конституционный кризис преодолен.

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