Поворотная суббота: Молдова преодолела политический кризис

Читайте в обзоре Sputnik о событиях, произошедших 15 июня, ставших ключевыми в преодолении конституционной блокировки и покончившими с двоевластием.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. В Республике Молдова есть законный парламент и одно легитимное правительство, признанное всеми госструктурами республики. Окончательно это решилось в субботу, которая оказалась необычным выходным днем, став богатой на политические события.

Судьбоносная неделя

Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня подписали временное политическое соглашение. В этот же день на экстренном заседании парламента избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Конституционный суд признал эти решения незаконными и решил временно передать полномочия президента и.о. премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября (в пятницу).

Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признали решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Сторонники ДПМ 9 июня во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

А после установили палатки у входов в госучреждения, заблокировав их, как тогда казалось, - на неопределенное время.

Реакция международного сообщества и первые решения

Международное сообщество поддержало формирование правительственной коалиции и нового правительства. Решение поприветствовала Россия, Евросоюз, США, Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция.

В парламенте ПСРМ и ACUM утвердили декларацию о захваченном государстве, создали спецкомиссию по расследованию ситуации в банковском секторе, проголосовали в первом чтении за отмену смешанной избирательной системы, порядок отставки членов ЦИК и процедуру назначения генерального прокурора.

Список отправленных в отставку чиновников: глава НАЦ Богдан Зумбряну, директор СИБ Василе Ботнарь, руководитель Генинспектората полиции Александр Пынзарь, глава Нацкомпании медстрахования Тамара Андрушка. Отозвана для консультаций посол Молдовы в США Кристина Балан.

Демпартия все же ушла в оппозицию

По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства. При этом, демократы заявляли, что их действия от конституциональной блокировки страну не избавят.

А сторонники Демпартии, блокировавшие входы в государственные учреждения в Кишиневе в течение всей недели, 14 июня покинули свои места.

Протестующие у КС © Sputnik / Miroslav Rotari

Протестующие у КС © Sputnik / Miroslav Rotari

Протестующие у прокуратуры © Sputnik / Miroslav Rotari

Протестующие у прокуратуры © Sputnik / Miroslav Rotari

Протестующие у Правительства © Sputnik / Miroslav Rotari

Протестующие у Правительства © Sputnik / Miroslav Rotari

Протестующие уходят от зданий госучреждений © Sputnik / Miroslav Rotari

Протестующие уходят от зданий госучреждений © Sputnik / Miroslav Rotari

Протестующие уходят от зданий госучреждений © Sputnik / Miroslav Rotari

Протестующие уходят от зданий госучреждений © Sputnik / Miroslav Rotari

Протестующие уходят от зданий госучреждений © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 11 © Sputnik / Miroslav Rotari Протестующие у КС

Президент Молдовы Игорь Додон поприветствовал решение ДПМ и объявил о важной победе всего молдавского народа: "Демпартия, которая узурпировала власть, признала поражение".

Правительство Санду пустили в здание кабмина

Первым событием этой субботы стало то, что новое правительство. До этого Санду и новым министрам приходилось собираться в парламенте, так как сторонники ДМП только накануне сняли пикеты у входа во многие госучреждения республики.

Все члены нового правительства вошли в здание через центральный вход, а спустя час Санду и вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе сделали первое заявление для прессы.

Проведение народного марша отложено

Лидеры блока ACUM заявили после заседания правительства, что намеченную на 16 июня акцию в поддержку законного правительства решено отложить.

"Мы решили дать передышку полицейским и отложить народный марш на потом", - объяснила Майя Санду.

Андрей Нэстасе дополнил приведенные аргументы.

"Мы решили попросить граждан, остаться завтра дома. Данные и политическая конфигурация изменились. Наша безопасность намного важнее, чем радость этого момента", - сказал он.

В свою очередь, глава государства Игорь Додон позже заявил, что решение отложить проведение марша принято в пятницу на совместном совещании со спикером Зинаидой Гречаной и премьером Майей Санду.

Премьер сделала заявления о внешней политике Молдовы

Санду заявила об открытости к диалогу с Россией по вопросу взаимовыгодных обменов.

"Конечно, мы открыты для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества с Россией", - сказала Санду.

При этом, она подчеркнула, что "правительственная программа четко определяет, что Соглашение об ассоциации с ЕС – основа нашей деятельности".

"Недавно говорила с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом. Мы надеемся на скорый визит из Брюсселя команды, которая оценит ситуацию здесь, чтобы мы могли улучшить отношения и получить внешнее финансирование, которое наша страна не получала последние годы", - заявила Санду.

Отставки не закончились

Пока Санду и Нэстасе участвовали в заседании кабмина, замначальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк объявил, что подает в отставку.

"Считаю, что пришло время для новой страницы в моей профессиональной карьере. Сообщаю вам о своей отставке с 17 июня… После ухода с этой должности продолжу быть рядом с гражданами Молдовы, но уже в другом качестве. Предлагаю себе заняться политикой и создать новую политическую партию", - заявил Кавкалюк в ходе брифинга в субботу.

В то же время муниципальные советники потребовали отставки и.о. примара Кишинева Руслана Кодряну и вице-примара столицы Нистора Грозаву.

"Выражаем вотум недоверия и.о. примара Руслану Кодряну и вице-примару Нистору Грозаву. Именно эти люди были вместе с олигархическим режимом и творили беспредел в Кишиневе", - заявил советник от фракции социалистов Александр Одинцов.

Требование уйти в отставку озвучили советники-социалисты. Его поддержал Василий Киртоакэ. Либерал Ион Чебану, в свою очередь, заявил, что готов проголосовать вместе с социалистами по этому вопросу на заседании мунсовета.

Большая часть муниципальных советников настаивают, что Кодряну и Грозаву должны добровольно оставить занимаемые должности.

Новый министр обороны и его планы

Президент Молдовы, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Игорь Додон представил командующему составу Национальной армии нового министра обороны Павла Войку. Церемония прошла в министерстве обороны.

Глава государства выразил уверенность, что новое руководство оборонного ведомства, учитывая непростую ситуацию, сумеет обеспечить суверенитет и территориальную целостность страны.

"Минобороны должно оставаться вне политики. Меня не интересуют ваши политические взгляды, работайте свободно. На благо страны и людей", - сказал Додон.

Войку, в свою очередь, заявил, что сначала проанализирует, какая ситуация сейчас в министерстве обороны, изучит все стратегии, которые были до сих пор, все реформы и проекты.

"Те, что выгодны для страны и наших граждан, мы сохраним. Если нет, то вместе с коллегами будем работать над тем, чтобы привести их в соответствие с ситуацией в стране", - заявил в субботу журналистам Войку.

Судьбоносное решение Конституционного суда

Главным событием 15 июня стал пересмотр Конституционным судом своих решений. В субботу днем инстанция объявила, аннулирует вердикты, принятые 7-9 июня.

"В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Решение КС от 15 июня, как уточнили в инстанции, "должно стать источником социального мира и поддержания правового государства, демократии и гарантировать адекватные рамки защиты прав человека путем борьбы с политической нестабильностью".

Решение инстанции окончательное, вступает в силу с момент принятия и не может быть обжаловано.

Таким образом, высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

"Приветствую решение Конституционного суда о пересмотре своих вердиктов, провозглашенных 7-9 июня. Все дефектные юридические интерпретации, которые привели к установлению политического и институционального кризиса в Молдове, устранены. Политический и конституционный кризис преодолен", - написал президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в соцсети Facebook

Премьер выразила недовольство аргументацией Конституционного суда, выразив уверенность, что КС "продолжает позорить себя внутри страны и на международной арене".

"Суд в своем пояснении вместо того, чтобы признать факт участия в отчаянной попытке Демпартии удержать власть, оправдывает решение только тем, что такова текущая ситуация в Молдове", - написала Санду.

Она расценила такой подход, "как недопустимый с точки зрения соблюдения высшего закона государства".

"Конституционный суд должен принимать решения в соответствии с положениями Конституции, но никак не на основе решений и поведения политических игроков страны. Требую у судей КС незамедлительно подать в отставку, если у них осталась хоть капля чести и уважения к Конституции и гражданам этой страны", - заключила Санду.

Как будут сотрудничать дальше ПСРМ и ACUM

, лидер ПСРМ Зинаида Гречаная заявила, что и депутаты-социалисты, и парламентарии из блока ACUM, сформировавшие коалицию, работают конструктивно.

Она уточнила, что несмотря на противоположность во взглядах, у депутатов есть и общие, объединяющие факторы.

"Партия социалистов и блок ACUM, хоть и разные, но цель у них одна – нормализация политической обстановки в стране", - подчеркнула Гречаная.

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