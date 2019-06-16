Усатый вернулся в Молдову и был задержан на КПП

Политика должны доставить в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследованию спецдел.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый в воскресенье вернулся в Молдову через молдавско-румынский КПП в Скулянах, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Сотни сторонников политформирования и его члены приехали к пункту пропуска, чтобы встретить политика.

Один из тех, кто собирался колонной пересечь границу вместе с Усатым, заявил, что на КПП собралось большое количество сотрудников правоохранительных органов в форме и в штатском. По его словам, колонной проехать не разрешили.

Примерно через полчаса ожидания Усатый по телефонной связи сообщил, что был задержан и его доставят в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследованию спецдел.

Представители "Нашей партии" объяснили, что такова процедура, поскольку есть объявленные ранее ордеры на его арест. Однако, по их словам, пока нельзя говорить о полноценном задержании, а лишь о доставке его в прокуратуру для беседы.

В октябре 2016 года районный суд Кишинева постановил выдать ордер на 30-дневный арест Усатого. Поскольку политик находится не на территории Молдовы, его объявили в розыск. Ранее в своем обращении в Facebook глава "Нашей партии" отметил, что его "пытаются привязать к делу о покушении на (банкира) Горбунцова". По словам Усатого, дело против него было возбуждено 16 октября. В видеообращении в Facebook Усатый также сообщал о том, что центральный офис Интерпола в Лионе дал отрицательный ответ на требование молдавских властей об объявлении его в международный розыск.

На тот момент глава Генерального инспектората полиции страны Александр Пынзарь опроверг заявления Усатого, подчеркнув, что лидер "Нашей партии" все же находится в розыске.

Прокурор Виталий Бусуйок ранее заявлял, что Усатый "обвиняется в организации организованной преступной группировки, члены которой совершили два преступления — присвоение чужого имущества и покушение на убийство".

Сам банкир Герман Горбунцов фигурирует в деле убийства депутата Госдумы РФ Руслана Ямадаева, а также в деле о покушении на Александра Антонова, главу Konvers Group из России. Двадцатого марта 2012 года Горбунцов выжил в результате покушения на убийство в Лондоне.

Несколько лет Усатый жил в Москве, а после объявления Демпартии 14 июня об уходе из власти через отставку правительства Павла Филипа, Усатый заявил, что ситуация в стране изменилась и решил вернуться в Молдову, чтобы "разобраться с уголовными делами", которые, как он считает, были открыты на него незаконно.

В 2018 году Усатый объявил об отставке с поста мэра Бельц, пояснив, что руководство городом на расстоянии не эффективно.

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