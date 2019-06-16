Нэстасе: Плахотнюка объявят в международный розыск

Глава МВД подчеркнул, что Плахотнюка "вернут в Молдову и будут судить перед всей страной и всем миром за преступления против народа".

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что лидера Демпартии должны объявить в международный розыск. Об этом новый глава МВД сообщил в интервью Deutsche Welle.

В пятницу стали распространяться сообщения, что самолет, на борту которого, предположительно, находился Плахотнюк, покинул воздушное пространство Молдовы. Всего же в прессе писали о нескольких частных бортах, вылетевших из страны. Демократическая партия позже подтвердила, что ее лидер Владимир Плахотнюк покинул Молдову, однако подчеркнула, что "всего на несколько дней к своей семье".

Тщательное расследование и обещание наказания

Нэстасе в интервью подчеркнул, что Плахотнюка "вернут в Молдову и будут судить перед всей страной и всем миром за преступления против народа". Новый глава МВД подчеркнул, что у него "есть данные, что Плахотнюку нужны были семь дней, чтобы стереть следы, которые могли бы серьезно уличить преступный режим".

"О переведенных в эти дни деньгах, об уничтожении документов, о всех незаконных операциях, которые совершал режим в прошедшие дни, мы все скоро узнаем и расскажем общественности о нашем расследовании. Выясним, кто и какие указания давал, что привело к узурпации власти, и кто во всем виноват", - заявил Нэстасе.

Глава МВД также подчеркнул, что во время своей дискуссии с вице-премьером России Дмитрием Козаком речь была и о том, что Плахотнюка должны объявить в международный розыск.

"Да, мы обсуждали с господином Козаком уголовные дела Плахотнюка. Он подтвердил, что Плахотнюк объявлен в федеральный розыск и должен быть объявлен в международный розыск, потому что на него в Москве открыто уголовное дело", – сказал Нэстасе, пояснив, что речь идет о деньгах, которые были украдены из российских банков.

"Мы все выясним по этому делу, узнаем, о каких деньгах идет речь – о "ландромате" или о других. Выясним и расскажем людям, о чем речь", - добавил Нэстасе в интервью.

В воскресенье во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook министр внутренних дел также заявил, "все, кто виноват в преступлении против страны и народа, должны будут ответить".

"Уже начаты несколько служебных расследований на высоком уровне. Эти расследования должны быть доведены до конца, чтобы доказать стране, что МВД может заниматься больше безопасностью граждан, чем политиков", - заявил Нэстасе.

Взгляд на ситуацию из Румынии

Известный румынский журналист Ион Кристою считает, что если начнется расследование в отношении Владимира Плахотнюка, в том числе спецслужбами США, тогда дело может дойти и до Румынии, где у лидера Демпартии было много бизнес-сделок.

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"Единственная проблема для тех, кто в Румынии, в том, что если начнется охота на него (Плахотнюка – ред.), и не в парламенте, а ребятами из ФБР, то они могут добраться в Румынию. Потому что он был нашим человеком, у него очень много сделок в Румынии… Увидите, наше отношение – это что-то… но оно объясняется тем, что многие хотели окунуть руку в бочонок с медом, коим является Плахотнюк", - заявил Кристою в интервью румынскому информагентству Mediafax.

По его словам, отстранение от власти Плахотнюка и Демпартии решилось при помощи трех внешних сил – США, России и Евросоюза. Кристою подчеркнул, что Запад пришел к выводу, который ранее сделала и Россия, что главная угроза – "захват государства Плахотнюком, который до этого играл роль союзника США".

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