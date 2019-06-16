Усатый заявил, что прокуроры отменили мандат на его арест

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, который в воскресенье вернулся в Молдову, был задержан на КПП в Скулянах и доставлен сотрудниками правоохранительных органов в прокуратуру, отпущен. Об этом сам политик заявил вечером после общения с прокурорами.

"Сегодня прокуроры отменили мандат на арест. Я обязан появляться по первому требованию прокуроров. Я готов это делать хоть каждый день и предоставлять документы", - сказал Усатый, добавив, что уголовные дела, открытые на него, остались, и он дал по ним все показания.

В октябре 2016 года районный суд Кишинева постановил выдать ордер на 30-дневный арест Усатого. Поскольку политик находится не на территории Молдовы, его объявили в розыск. Тогда же в своем обращении в Facebook глава "Нашей партии" отметил, что его "пытаются привязать к делу о покушении на (банкира) Горбунцова". По словам Усатого, дело против него было возбуждено 16 октября.

Прокурор Виталий Бусуйок ранее заявлял, что Усатый "обвиняется в организации организованной преступной группировки, члены которой совершили два преступления — присвоение чужого имущества и покушение на убийство".

Сам банкир Герман Горбунцов фигурирует в деле убийства депутата Госдумы РФ Руслана Ямадаева, а также в деле о покушении на Александра Антонова, главу Konvers Group из России. Двадцатого марта 2012 года Горбунцов выжил в результате покушения на убийство в Лондоне.

Несколько лет Усатый жил за границей, а после объявления Демпартии 14 июня об уходе из власти через отставку правительства Павла Филипа, Усатый заявил, что ситуация в стране изменилась и решил вернуться в Молдову, чтобы "разобраться с уголовными делами", которые, как он считает, были открыты на него незаконно.

В 2018 году Усатый объявил об отставке с поста мэра Бельц, пояснив, что руководство городом на расстоянии не эффективно.

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