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Кристина Балан

Кристина Балан оставила пост посла Молдовы в США

© Photo: Демократическая партия Молдовы
Политика
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Тема:
Молдова после политического кризиса (20)
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Балан заявила, что уходит с поста посла после отставки правительства Павла Филипа, которое она представляла.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Посол Республики Молдовы в США Кристина Балан объявила о своей отставке. Об этом она сама сообщила в социальных сетях.

"Правительство во главе с Демпартией ушло в отставку в прошлую пятницу… Будучи политическим назначенцем, я ухожу в отставку с посла Республики Молдова в США. Для меня было честью представлять правительства Филипа и желаю успехов новой команде", - написала Балан. 

На прошлой неделе министр иностранных дел и европейской интеграции нового правительства Нику Попеску вызвал Балан в страну для консультаций, ожидая ее 14 июня.

Нику Попеску
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Попеску: действия посла Молдовы в США "не отражают позицию законных властей"

Позже Попеску сообщил, что дипломат проигнорировала его указ и не явилась. Тогда министр отметил, что проинформировал власти США о том, что любые шаги, предпринятые послом Балан с этого момента, не отражают позицию законных молдавских властей.

Кристина Балан была назначена послом Молдовы в США летом 2018 года. До своего назначения Балан занимала пост вице-председателя Демократической партии Молдовы, в течение 20 лет работала топ-менеджером в одной из международных компаний. По профессии Балан является экономистом, окончила ULIM по специальности "менеджмент".

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Тема:
Молдова после политического кризиса (20)

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