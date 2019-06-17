Йоханнес Хан приедет в Кишинев для переговоров с правительством Молдовы

Разморозка финансовой помощи ЕС будет зависить от успехов в проведении реформы судебно-правовой системы, заявил Хан.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. На этой неделе Кишинев посетит европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. В столице Молдовы он планирует провести переговоры с новым правительством страны.

Об этом еврокомиссар сообщил перед началом заседания Совета по иностранным делам, которое проходит в Люксембурге.

Хан подчеркнул, что ожидает от нового правительства прогресса в проведении реформы судебно-правовой системы. От этого будет зависеть, разморозит ли ЕС средства, ранее выделенные для помощи Молдове.

"На этой неделе я снова поеду в Кишинев для переговоров с новым правительством. Если они смогут ускорить процесс, то тогда мы будем готовы возобновить финансирование", - заявил Хан журналистам.

Ранее премьер-министр Майя Санду пригласила Хана в ближайшее время приехать в Кишинев.

В пятницу, 14 июня, бывшее правительство ДПМ официально объявило об отставке. Это произошло после недельного противостояния, когда бывшее правительство не хотело передавать власть новому кабинету министров.

В субботу, 15 июня, Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7-9 июня, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября и ставили под сомнение законность правительства Майи Санду.

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