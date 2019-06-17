Новый министр экономики Молдовы назвал основные принципы своей работы

В первую очередь в министерстве начнут бороться с коррупцией и проверят все подозрительные транзакции.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Глава молдавского правительства Майя Санду в понедельник представила нового министра экономики и инфраструктуры Вадима Брынзана.

"Главная задача – остановить утечку публичных финансов в карманы коррупционеров, проанализировать все подозрительный транзакции, которые были в последние годы и позаботиться о том, что собственность государства и публичные финансы особо охраняется. Вторая задача – создать бизнес-среду благоприятную для развития экономики", - сказала Санду, обращаясь к сотрудникам Минэкономики.

Брынзан, в свою очередь, сообщил, что в работе будет основываться на четырех основных принципах.

"Мы должны очистить систему от коррупции. Второе – демонополизация, без которой мы не сможем выстроить конкурентоспособную и прозрачную экономику. Третье – приватизация, подготовка госкомпаний, привлечение местных и иностранных инвесторов, для чего нужно создать открытую бизнес-среду. И последнее – развитие экономики. С этого надо начинать, но сделать это нельзя без первого пункта – борьбы с коррупцией", - сказал Брынзан.

Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня подписали временное политическое соглашение. В этот же день на экстренном заседании парламента избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Конституционный суд признал эти решения незаконными и решил временно передать полномочия президента и.о. премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября (в пятницу).

Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признали решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства. При этом, демократы заявляли, что их действия от конституциональной блокировки страну не избавят.

Конституционный суд в субботу, 15 июня, объявил, что аннулирует свои вердикты, принятые 7-9 июня. "В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Таким образом, стало понятно, что высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

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