Глава МИД Молдовы отправился с визитом в Соединенные Штаты

В Америке Нику Попеску намерен провести ряд официальных встреч и поговорить с диаспорой.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску находится в США с официальным визитом. Об этом министр сообщил в Facebook, опубликовав также и фотографию дома, в котором находится посольство РМ в США.

По словам главы МИДЕИ, Соединенные Штаты - это "один из самых важных партнеров" по развитию нашей страны.

В Вашингтоне Попеску намерен провести ряд официальных встреч. Кроме того, министр планирует встретиться с представителями диаспоры, чтобы, по его словам, "обсудить вместе будущее нашей страны", в построении которого диаспора играет "фундаментальную роль".

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На прошлой неделе Попеску провел во Франции брифинг для почти 50 дипломатов из стран "Большой семерки" (G7).

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