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Monica Babuc

Моника Бабук будет вице-спикером парламента Молдовы от Демпартии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Пост четвертого вице-спикера оставался вакантным с 8 июня.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Лидер фракции Демпартии Молдовы, экс-премьер Павел Филип заявил на брифинге в понедельник, что четвертым вице-спикером парламента станет Моника Бабук.

"Фракция решила, что на этот пост будет выдвинута Моника Бабук", - сказал лидер фракции ДПМ.

Филип подчеркнул, что Демпартия недавно была правящей и хорошо понимает ситуацию в экономике, в социальной и других сферах. 

"Надеюсь, что партии у власти скоро поймут, что им пора взяться за работу. Докажите, что вы лучше нас", - добавил Филип.

В субботу, 8 июня, фракции Партии социалистов и блока ACUM сформировали парламентское большинство и выбрали руководство парламента, включая трех вице-спикеров, одно место было выделено для оппозиции и оставалось вакантным до сегодняшнего дня. После недельного противостояния ДПМ официально объявило об уходе в оппозицию. Сегодня это еще раз подтвердил Филип.

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