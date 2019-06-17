Премьер-министр Молдовы Майя Санду озвучила главную задачу нового министра финансов

По словам главы Минфина Натальи Гаврилицэ, в основе отбора проектов по финансированию будут два принципа – выгода для граждан и лучший способ расходования бюджетных средств.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Одной из главных задач министра финансов Натальи Гаврилицэ станет восстановление внешнего финансирования страны. Об этом заявила глава правительства Майя Санду.

"Это человек, который соблюдает положения и знает, что нельзя нарушать ни одно правило. Новый министр уважает свою команду… Назначения на должности сейчас будут проводиться исключительно на основе профессионализма", - сказала Санду, представляя работникам министерства нового руководителя.

По ее словам, предстоит много работы, чтобы публичные финансы тратились правильно и обоснованно.

"Задача – восстановить внешнее финансирование. Нужно принять меры, чтобы улучшить эффективность траты публичных финансов", - добавила Санду.

Гаврилицэ, в свою очередь, заявила, что "получила, возможно, самую профессиональную команду среди всех госслужащих".

"В министерстве финансов всегда была ответственность за публичные финансы. Какая бы власть ни пришла, нам нужна инфраструктура, качественные публичные услуги. Это не должно меняться при каждом новом министре", - сказала Гаврилицэ.

Она подчеркнула, что в первую очередь следует сделать так, чтобы все госинституты работали в нормальном режиме для граждан.

По словам главы Минфина, в основе отбора проектов по финансированию будут два принципа – выгода для граждан и лучший способ расходования бюджетных средств.

Как в Молдове появилось новое правительство

Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня подписали временное политическое соглашение. В этот же день на экстренном заседании парламента избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Конституционный суд признал эти решения незаконными и решил временно передать полномочия президента и.о. премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября (в пятницу).

Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признали решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства. При этом, демократы заявляли, что их действия от конституциональной блокировки страну не избавят.

Конституционный суд в субботу, 15 июня, объявил, что аннулирует свои вердикты, принятые 7-9 июня. "В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Таким образом, стало понятно, что высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK