Павел Филип рассказал, как Демпартия будет вести себя в оппозиции

Глава парламентской фракции ДПМ на брифинге заявил о позиции депутатов-демократов в высшем законодательном органе страны и обозначил основные направления работы, которых будут придерживаться оппозиционеры.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Фракция ДПМ в парламенте станет конструктивной оппозицией и будет голосовать лишь за те законопроекты, которые соответствуют интересам народа, с таким заявлением на брифинге в понедельник выступил глава парламентской фракции Демпартии Павел Филип.

"С сегодняшнего дня наша фракция начинает участвовать в работе парламента. Мы останемся в оппозиции, не будем сотрудничать с теми, кто принижает европейские ценности. Однако голосовать мы будем лишь за те проекты, которые принесут конкретные результаты людям. Мы будем активной оппозицией", - заявил Филип.

Парламентарий подчеркнул, что имея опыт нахождения у власти и зная все направления работы в государстве, депутаты от ДПМ будут внимательно следить за развитием дел в стране по всем отраслям.

"В наследство нынешней власти мы оставляем сумму доходов в бюджет значительно превосходящую показатели аналогичного период прошлого года. На банковских счетах министерства финансов сейчас есть более 3 миллиардов леев. Все пенсии, зарплаты и пособия были полностью выплачены до 31 мая. Будем следить и далее, чтобы эти показатели не снижались", - рассказал экс-премьер.

По словам главы фракции ДПМ, до конца июня должны начаться ремонтные работы 2 тысяч 600 километров дорог, тендеры на проведение которых были заключены с подрядчиками в рамках Национальной программы "Drumuri bune". Филип также порекомендовал новой власти продолжить работы по строительству газопровода Унгены-Кишинев, а также уточнил, что согласно утвержденной в начале года программе порядка 200 тысяч человек в Молдове должны получить доступ к водопроводу и канализации.

В минувшую пятницу, 14 июня, правительство Павла Филипа официально ушло в отставку. Завершая свою деятельность на посту премьер-министра, Филип рассказал об основных вехах его деятельности - о проведении пенсионной, судебной и налоговой реформы, обеспечении Молдовы качественными дорогами, о налаживании работы экипажей экстренной медицинской помощи SMURD.

"Спасибо за стойкость и принципиальность, которые вы проявили в своей работе", - сказал Филип, обращаясь к своим бывшим коллегам по кабмину.

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