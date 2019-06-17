14:56 17 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.48
  • USD18.18
  • RUB0.28
  • RON4.34
  • UAH0.69
Поиск
Павел Филип

Павел Филип рассказал, как Демпартия будет вести себя в оппозиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
30820

Глава парламентской фракции ДПМ на брифинге заявил о позиции депутатов-демократов в высшем законодательном органе страны и обозначил основные направления работы, которых будут придерживаться оппозиционеры.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Фракция ДПМ в парламенте станет конструктивной оппозицией и будет голосовать лишь за те законопроекты, которые соответствуют интересам народа, с таким заявлением на брифинге в понедельник выступил глава парламентской фракции Демпартии Павел Филип. 

"С сегодняшнего дня наша фракция начинает участвовать в работе парламента. Мы останемся в оппозиции, не будем сотрудничать с теми, кто принижает европейские ценности. Однако голосовать мы будем лишь за те проекты, которые принесут конкретные результаты людям. Мы будем активной оппозицией", - заявил Филип.

Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду назвала условия, при которых депутаты начнут диалог с ДПМ в парламенте

Парламентарий подчеркнул, что имея опыт нахождения у власти и зная все направления работы в государстве, депутаты от ДПМ будут внимательно следить за развитием дел в стране по всем отраслям. 

"В наследство нынешней власти мы оставляем сумму доходов в бюджет значительно превосходящую показатели аналогичного период прошлого года. На банковских счетах министерства финансов сейчас есть более 3 миллиардов леев. Все пенсии, зарплаты и пособия были полностью выплачены до 31 мая. Будем следить и далее, чтобы эти показатели не снижались", - рассказал экс-премьер. 

По словам главы фракции ДПМ, до конца июня должны начаться ремонтные работы 2 тысяч 600 километров дорог, тендеры на проведение которых были заключены с подрядчиками в рамках Национальной программы "Drumuri bune". Филип также порекомендовал новой власти продолжить работы по строительству газопровода Унгены-Кишинев, а также уточнил, что согласно утвержденной в начале года программе порядка 200 тысяч человек в Молдове должны получить доступ к водопроводу и канализации.

Павел Филип
© Photo : Direcţia comunicare și protocol, Guvernul Republicii Moldova
Кабмин Филипа решил перенести посольство Молдовы из Тель-Авива в Иерусалим

В минувшую пятницу, 14 июня, правительство Павла Филипа официально ушло в отставку. Завершая свою деятельность на посту премьер-министра, Филип рассказал об основных вехах его деятельности - о проведении пенсионной, судебной и налоговой реформы, обеспечении Молдовы качественными дорогами, о налаживании работы экипажей экстренной медицинской помощи SMURD. 

"Спасибо за стойкость и принципиальность, которые вы проявили в своей работе", - сказал Филип, обращаясь к своим бывшим коллегам по кабмину.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Моника Бабук будет вице-спикером парламента Молдовы от Демпартии
Демпартия прокомментировала сообщения о том, что Плахотнюк покинул Молдову
Теги:
Павел Филип, парламент, фракция ДПМ, фракция, Демократическая партия Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Итоги недели
Политические итоги недели в фотографиях: как Молдова вышла из кризиса
Фонари осветили ночное небо: китайские студенты помолились об успешной сдачи экзаменов
Перед экзаменами: вроде подучили, но помолиться не помешает - видео
Хроника борьбы за власть в Молдове
Семь дней, которые изменили Молдову

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться