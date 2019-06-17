Презентация нового министра здравоохранения Молдовы: она - из простых врачей

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Глава кабмина Молдовы Майя Санду выступила на презентации нового министра здравоохранения, труда и социальной защиты, отметив в присутствии собравшихся специалистов-медиков, что Алла Немеренко им знакома давно как квалифицированный врач и профильный менеджер, который знает цену этому труду.

"Отрасль здравоохранения - самая больная проблема нашего общества. Очень много квалифицированных специалистов продолжает покидать Молдовы. Они уезжают из-за отсутствия мотивации, плохих условий труда. У нас в стране значительно меньше ресурсов для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями, чем в государствах с развитой экономикой", - заявила Санду.

Главная и первостепенная задача для нового министра здравоохранения Молдовы, по словам Санду, - удержать в системе самых лучших специалистов, наладить передачу опыта от врачей со стажем молодым дипломированным медикам. "У нас может быть самое современное оборудование, но если на нем некому работать, перемен не произойдет", - подчеркнула премьер.

Еще одной задачей, которую обозначила Санду, станет наведение порядка в области госзакупок в здравоохранении. Премьер уверена - даже с теми деньгами, которые предусмотрены в бюджете на эти цели, можно добиться хороших результатов, обеспечить молдавские медучреждения самым необходимым.

"Цены на некоторые медикаменты - очень высоки. Есть люди, которые сегодня не могут приобрести и даже самые простые лекарства. необходимо решить и эту проблему," - заявила Санду, подчеркнув, что у нового министра есть необходимый опыт и знания. "Самое главное - вера в человека, и тогда все получится", - резюмировала Санду.

Главное, по мнению Аллы Немеренко, - оправдать надежды и ожидания простых людей, которые хотят перемен в отрасли здравоохранения.

"В последние несколько лет я консультировала правительства других стран по реформированию отрасли, вместо того, чтобы быть полезной дома. Самое главное для меня - удержать в Молдове квалифицированных специалистов, а также обратить внимание на работу социальных помощников, работающих в регионах республики. У соцпомощников - очень тяжелый труд, работа с людьми, а получают они значительно меньше, чем достойны", - заявила Немеренко.

Министр уверена: забота о пациенте и о человеке, улучшение медицинских и социальных услуг, качества в жизни в целом должны стать постулатами, от которых следует отталкиваться в своей работе министерству здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ранее, выступая на собрании в Бельцах, посвященном Дню медицинского работника, Немеренко отметила, что хорошо знакома с профессией, так как долгие годы проработала врачом, "была и на дежурствах, и на ночных сменах".

Как в Молдове появилось новое правительство

Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня подписали временное политическое соглашение. В этот же день на экстренном заседании парламента избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Конституционный суд признал эти решения незаконными и решил временно передать полномочия президента и.о. премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября (в пятницу).

Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признали решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства. При этом, демократы заявляли, что их действия от конституциональной блокировки страну не избавят.

Конституционный суд в субботу, 15 июня, объявил, что аннулирует свои вердикты, принятые 7-9 июня. "В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Таким образом, стало понятно, что высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

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