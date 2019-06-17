Санду заявила, кто может быть уволен из госструктур в Молдове

Глава кабмина рассказала, что изменится в работе министерств с приходом новых руководителей.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Майя Санду, представившая в понедельник новых министров их коллегам, заявила, что отныне во всех ведомствах никто не будет проводником партийных интересов.

"Все, кто занимался лоббированием партийных интересов в госучреждениях, будут санкционированы соответствующим образом. Те, кто продолжат это делать, будут уволены", - заявила Санду.

Также премьер объявила о создании новой структуры, которая будет помогать бороться с коррупцией.

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"Чтобы раскрыть злоупотребления предыдущей власти, наказать виновных и очистить учреждения от коррупции, объявляю сегодня о создании при кабинете премьера Бюро программ по борьбе с коррупцией и реформе юстиции", - добавила Санду.

В него войдут местные и международные эксперты, в том числе из Румынии, которые занимались созданием антикоррупционных ведомств в соседней стране.

Также Санду заявила, что в понедельник провела встречи с тремя чиновниками. Это - Юрий Чокан, Лилия Палий и Серджиу Рэйлян.

"Мы говорили о подозрениях, которые есть в их отношении в связи с некоторыми принятыми ими решениями. Я сказала, если они причастны к злоупотреблению положением, то это будет расследоваться, а виновные должны будут нести ответственность", - добавила глава кабмина.

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Она подчеркнула, что "все руководители, которые давали незаконные распоряжения, выполняли их, должны будут нести за это ответственность". Если потребуется, то, по ее словам, будут начаты внутренние расследования.

"Мы хотим очистить судебную систему, систему прокуроров, но это не может произойти за одну ночь… Пакет по дезолигархизации предусматривает замену руководителей учреждений, в частности прокуратуры, Высшей судебной палаты и Высшего совета магистратуры, потому что это органы, которые должны наводить порядок", - заявила Санду.

Она также обратила внимание на то, что в скором времени появится телефон доверия, по которому можно будет сообщить о злоупотреблениях последних лет.

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