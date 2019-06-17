Додон: нужен мораторий на идеологические и геополитические разногласия

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон опубликовал обращение, в котором призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

В обращении, размещенном на официальной странице главы государства в Facebook, Игорь Додон заявил, что основные риски для парламентского большинства кроются в степени готовности идти на компромиссы. Президент предложил ввести мораторий на идеологические и геополитические разногласия.

"Очень важно, чтобы парламентское большинство и правительство действовали сплоченно и в одной команде, - говорится в обращении главы государства. - Чтобы новая власть окрепла, нам крайне необходимо, по крайней мере временно, объявить мораторий на идеологические и геополитические разногласия".

По мнению Игоря Додона, первоочередная задача на сегодняшний момент состоит в том, чтобы добиться кардинальных изменений во всех секторах - в юстиции, в экономике и в социальной сфере.

Не менее важной президент считает задачу деполитизации судебно-правовой системы.

Глава государства жестко высказался за ликвидацию практики "миграции" в парламенте.

"Мы не допустим политического туризма и перехода депутатов из одной фракции в другую. Каждый депутат должен принадлежать той фракции, за которую голосовали избиратели, вручившие ему депутатский мандат. Мы добьёмся, чтобы эта норма была закреплена в законодательстве", - заявил Додон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK