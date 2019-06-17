Министерство здравоохранения разделят - премьер о том, как это произойдет

По мнению главы молдавского кабмина, такая мера необходима, поскольку и в отрасли медицины, и в сфере труда и социальной защиты есть много нерешенных проблем, а работы предстоит много.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Министерство, возглавляемое Аллой Немеренко, будет разделено на две части - на министерство здравоохранения и на ведомство труда и социальной защиты. Об этом заявила премьер-министр Майя Санду, выступая на презентации главы молдавского Минздрава.

Санду подчеркнула, что реформа правительства, проведенная кабинетом Павла Филипа, была непродуманной, поскольку число министерских портфелей резко сократилось - с 16 до 9, а министерства здравоохранения и труда были объединены.

"Я не понимаю, почему чиновники не учли предшествовавший опыт. Мы уже проходили через слияния министерств, результаты таких действий были плачевными", - сказала Санду, отметив, что будет выступать за разделение этих двух ведомств.

Необходимость такого срочного шага, по словам премьера, обусловлена насыщенной повесткой действий, как в отрасли медицины, так и в регулировании сферы труда и социальной защиты. Однако прежде глава кабмина проконсультируется с сотрудниками объединенного ныне ведомства и узнает их мнение перед предстоящим разделением министерств.

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"Думаю, что мы можем себе позволить два разных ведомства, чтобы каждое из них сфокусировалось на решении своих проблем", - отметила Санду.

По словам нового министра Аллы Немеренко, в последние несколько лет ей приходилось консультировать правительства других стран по реформированию отрасли, вместо того, чтобы быть полезной дома.

"Самое главное для меня - удержать в Молдове квалифицированных специалистов, а также обратить внимание на работу социальных помощников, работающих в регионах республики. У соцпомощников - очень тяжелый труд, работа с людьми, а получают они значительно меньше, чем заслуживают", - заявила Немеренко.

Министр уверена: забота о пациенте и о человеке, улучшение медицинских и социальных услуг, качества в жизни в целом должны стать постулатами, от которых следует отталкиваться в своей работе министерству здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ранее, выступая на собрании в Бельцах, посвященном Дню медицинского работника, Немеренко отметила, что хорошо знакома с профессией, так как долгие годы проработала врачом, "была и на дежурствах, и на ночных сменах".

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