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Додон предостерег граждан Молдовы от эйфории и рассказал о провокаторах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава государства в эфире одного из частных телеканале рассказал, какие риски могли подстерегать участников "Народного марша", который хотели провести в минувшее воскресенье, но отложили.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Если бы в минувшее воскресенье в Молдове провели заявленный "Народный марш" в поддержку новой власти, ситуация могла бы выйти из-под контроля, так как в республику готовились привезти провокаторов из-за рубежа. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в телеэфире одного из частных каналов.

"Если бы мы провели "Народный марш", была угроза дестабилизации. Готовились группы провокаторов, десятки молодых людей, которые должны были приехать из-за рубежа, которые были по мою душу. Более того, новое правительство на тот момент не полностью контролировало министерство внутренних дел. Проводить такую манифестацию в сложившихся условиях было просто опасно", - заявил Додон.

© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Ситуация мирной передачи власти, по словам Додона, - одна из беспрецедентных в мире, а большой удачей является то, что членам нового парламентского большинства удалось это сделать без столкновений и длительной дестабилизации ситуации. Но это не повод для эйфории.

"Опыт передачи власти в таких случаях приводит к дестабилизации и длится очень долго. Нам повезло, что произошло именно так", - подчеркнул президент, отметив, что всенародная манифестация состоится после того, как удастся полностью стабилизировать сложившуюся политическую ситуацию.

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