Президент Молдовы о том, как было создано правительство народного согласия

Игорь Додон в эфире одного из частных телеканалов рассказал, какие факторы повлияли на процесс принятия решения депутатами молдавского парламента 8 июня, в день образования правящего большинства.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Восьмое июня запомнится надолго в политической жизни Молдовы, в том числе лично для президента страны. Об этом Игорь Додон рассказал в прямом эфире одного из частных телеканалов.

"Повлияла совокупность факторов – и внутреннее давление со стороны наших сограждан, а также слаженная и четкая позиция и Запада, и Востока. Россия и Запад, в условиях противостояния на мировой арене, впервые продемонстрировали такое согласие", - заявил Додон.

Глава государства рассказал о том, как развивались события 8 июня, в день, когда было принято решение о формировании правящего большинства. Перед депутатами от блока ACUM и членами фракции ПСРМ был поставлен вопрос - Додон спросил парламентариев, пойдут ли они на формирование новой власти, оставив все геополитические и идеологические противоречия в стороне, либо примут во внимание решения Конституционного суда и пойдут на досрочные парламентские выборы.

"Такое развитие событий стало сюрпризом для наших внешних партнеров. Это парламентское большинство соответствует интересам и волеизъявлению подавляющего числа избирателей в Молдове. Когда мы с Майей Санду участвовали в президентских выборах, в совокупности, за обе кандидатуры проголосовали порядка 80 процентов граждан Молдовы. Это - показатель", - отметил президент.

Сформировавшееся большинство пробудет вместе настолько долго, насколько в сторону будут отставлены все геополитические распри и идеологические разногласия. "Чем дольше продержится это правительство национального согласия, тем лучше. Через 4 года у нас есть шанс не возвращаться к этим вопросов, сосредоточившись на конкретных делах для граждан", - уверен президент.

Он добавил, что оппоненты, недавно бывшие во власти, "будут устраивать большинству политические капканы", в которые не попасться удастся лишь согласовывая позицию со всеми лидерами новой коалиции.

"Если нас вновь разведут по углам, вновь появится ситуация, которая была при демократах", - заявил глава государства.

А судьи кто?

Ответил Додон и на вопрос ведущей, почему до сих пор нет заведенных дел по факту узурпации власти, о которых представителя правящего большинства заявляли во время острой фазы политического кризиса в Молдове.

"В Молдове больше не будет такого, чтобы людей арестовывали по приказу власти. Не будут заводиться уголовные дела по приказу политиков. Режим Плахотнюка не поменяется на режим Санду, Додона и так далее. Для того, чтобы были конкретные задержания, должна быть соблюдена процедура. Мы знаем, что происходит в прокуратуре. Я сильно сомневаюсь в политической неангажированности нынешнего генерального прокурора", - сказал Додон.

Если нужно будет, то тех, кого в Молдове объявят в международный розыск, найдут, уверен глава государства. "Если будет в этом вопросе согласованная позиция и России, и Запада", - уточнил Додон.

Рассказал президент и о том, кто должен стать следующим генеральным прокурором Молдовы.

"Я буду настаивать, чтобы это был гражданин Республики Молдова. Если прокурором станет не гражданин нашей страны, то это больше похоже на внешнее управление. Согласно процедуре, генпрокурор назначается президентом по единой и согласованной позиции Совета прокуроров", - резюмировал Додон.

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