Президент Молдовы о том, как было создано правительство народного согласия

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Восьмое июня запомнится надолго в политической жизни Молдовы, в том числе лично для президента страны. Об этом Игорь Додон рассказал в прямом эфире одного из частных телеканалов.
"Повлияла совокупность факторов – и внутреннее давление со стороны наших сограждан, а также слаженная и четкая позиция и Запада, и Востока. Россия и Запад, в условиях противостояния на мировой арене, впервые продемонстрировали такое согласие", - заявил Додон.
Глава государства рассказал о том, как развивались события 8 июня, в день, когда было принято решение о формировании правящего большинства. Перед депутатами от блока ACUM и членами фракции ПСРМ был поставлен вопрос - Додон спросил парламентариев, пойдут ли они на формирование новой власти, оставив все геополитические и идеологические противоречия в стороне, либо примут во внимание решения Конституционного суда и пойдут на досрочные парламентские выборы.
"Такое развитие событий стало сюрпризом для наших внешних партнеров. Это парламентское большинство соответствует интересам и волеизъявлению подавляющего числа избирателей в Молдове. Когда мы с Майей Санду участвовали в президентских выборах, в совокупности, за обе кандидатуры проголосовали порядка 80 процентов граждан Молдовы. Это - показатель", - отметил президент.
Сформировавшееся большинство пробудет вместе настолько долго, насколько в сторону будут отставлены все геополитические распри и идеологические разногласия. "Чем дольше продержится это правительство национального согласия, тем лучше. Через 4 года у нас есть шанс не возвращаться к этим вопросов, сосредоточившись на конкретных делах для граждан", - уверен президент.
Он добавил, что оппоненты, недавно бывшие во власти, "будут устраивать большинству политические капканы", в которые не попасться удастся лишь согласовывая позицию со всеми лидерами новой коалиции.
"Если нас вновь разведут по углам, вновь появится ситуация, которая была при демократах", - заявил глава государства.
А судьи кто?
"В Молдове больше не будет такого, чтобы людей арестовывали по приказу власти. Не будут заводиться уголовные дела по приказу политиков. Режим Плахотнюка не поменяется на режим Санду, Додона и так далее. Для того, чтобы были конкретные задержания, должна быть соблюдена процедура. Мы знаем, что происходит в прокуратуре. Я сильно сомневаюсь в политической неангажированности нынешнего генерального прокурора", - сказал Додон.
Если нужно будет, то тех, кого в Молдове объявят в международный розыск, найдут, уверен глава государства. "Если будет в этом вопросе согласованная позиция и России, и Запада", - уточнил Додон.
Рассказал президент и о том, кто должен стать следующим генеральным прокурором Молдовы.
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