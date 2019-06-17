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Флаги Молдовы и России

Додон о том, как сложатся отношения с Россией и ЕС при правительстве Санду

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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Глава государства в прямом эфире одного из частных телеканалов озвучил свою точку зрения по внешнеполитическому курсу развития Молдовы.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил уверенность, что в период нахождения у власти правительства Майи Санду Молдова сможет показать пример эффективной двухвекторной политики. 

"При правительстве Майи Санду у нас не будет тех казусов, которые были при демократах, когда граждан России разворачивали в аэропорту Кишинева без объяснения причин. Более того, мы обговорили с премьер-министром, чтобы был сформирован новый состав молдо-российской межправительственной комиссии, поскольку до сих пор двусторонние экономические проблемы решались лишь на уровне договоренности президентов двух стран", - уточнил Додон. 

© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Президент еще раз озвучил свою позицию, что международные соглашения, в том числе об ассоциации Молдовы с ЕС, никто отменять не стремится и не будет, однако нельзя упускать шанса развития взаимовыгодных отношений и с восточными партнерами Молдовы, прежде всего, с Россией. 

"Неоднократно подтверждал, что мы будем проводить взвешенную внешнюю политику. Никто не будет отменять подписанные соглашения с ЕС. Мы будем также развивать отношения с нашими восточными партнерами. Мы являемся наблюдателями в ЕАЭС, это тоже нужно использовать. Но главное - не нарушить то хрупкое равновесие, которое сложилось во власти", - подытожил президент.

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