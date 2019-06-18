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Выборы в местные органы власти состоятся в Молдове 20 октября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Если за законопроект проголосуют депутаты парламента, то решение вступит в силу 1 августа.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. В парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект об установлении даты проведения местных выборов.Они пройдут 20 октября. Проект включен в повестку дня сегодняшнего парламентского заседания. Авторами документа являются депутаты-социалисты Василе Болея и Григоре Новак. Если за него проголосуют депутаты, это решение вступит в силу 1 августа.

О том, что в парламенте будут обсуждать данный законопроект  говорил ранее президент Молдовы Игорь Додон в эфире одного из частных телеканалов. Президент сослался на коалиционное соглашение фракций ПСРМ и блока ACUM, в котором оговаривалось такое решение.

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