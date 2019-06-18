В парламенте Молдовы потребовали лишить Плахотнюка депутатской неприкосновенности

Депутат Андрей Нэстасе направил в Генпрокуратуру запрос, в котором говорится о необходимости начать процедуру снятия парламентского иммунитета с лидера Демпартии.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Депутат от блока ACUM Андрей Нэстасе, который также занимает должность вице-премьера и министра внутренних дел, направил в Генпрокуратуру запрос с требованием начать процедуру снятия депутатской неприкосновенности с лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, передает Sputnik.md

Также Нэстасе требует привлечь к ответственности и членов Конституционного суда.

"Обращаюсь в генеральную прокурору в связи с совершением судьями Конституционного суда Поалелунжь Михаем, Апольски Раисой, Артуром Решетниковым, Гурин Корнелиу, Бэиешу Аурелом и Запорожсан Вячеславом преступлений, связанных с попыткой узурпации власти в государстве - действиями, совершенными с целью узурпации или насильственного удержания государственной власти судьями Конституционного суда в нарушение положений Конституции Республики Молдова...Прошу снятия депутатской неприкосновенности с Владимира Плахотнюка", - говорится в обращении Нэстасе.

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