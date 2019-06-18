Демократы пришли на заседание парламента

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Депутаты парламентской фракции Демпартии явились в понедельник на заседание законодательного органа. Это их первый рабочий день после формирования коалиции ПСРМ-ACUM, передает Sputnik Молдова.

Председатель фракции ДПМ, экс-премьер Молдовы Павел Филип сообщил председателю парламента, что отсутствуют депутаты Владимир Плахотнюк, Андиран Канду и Константин Ботнарь. Филип также оповестил коллег, что вице-председателем фракции избран Думитру Дьяков, секретарем назначен Сергей Сырбу. В постоянное бюро парламента вошли сам Филип и депутат Сырбу.

Экс-премьер подчеркнул, что Демпартия намерена стать конструктивной оппозицией.

"Мы не будем оппозицией, слепо отрицающей все. Мы будем голосовать за проекты, которые принесут реальную пользу гражданам страны. Мы будем активной и конструктивной оппозицией. Мы были правительстве, руководили страной, и очень хорошо знаем все сферы деятельности. Мы будем внимательно следить за ситуацией", - отметил Филип.

В повестке дня законодательного органа значатся: создание двух следственных комиссий, по расследованию попытки совершения Демпартией через Конституционный суд и Генпрокуратуру антиконституционного переворота в Молдове, по анализу проведения приватизации публичной собственности, начиная с 2013 года. Также депутаты планируют рассмотреть поправки в Кодекс о выборах и законы "О Службе информации и безопасности" и "Об инвестициях".

Парламент рассмотрит проект депутатов-социалистов о дате всеобщих местных выборов, которые должны пройти в октябре текущего года.

В повестку дня также включены поправки к Закону о государственной охране и охране, касающиеся изменения статьи 20 Избирательного кодекса во втором чтении, а также внесения изменений в проекты решений о создании постоянных комиссий парламента и их состав.

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