Генпрокуратура рассмотрит вопрос об отзыве депутатского иммунитета Плахотнюка

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Генеральная прокуратура подтвердила получение запроса Андрея Нэстасе об отмене депутатской неприкосновенности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.
Ранее министр внутренних дел и депутат от блока ACUM Андреем Нэстасе потребовал начать процедуру лишения парламентской неприкосновенности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Он направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру на имя генерального прокурора Эдуарда Харунжена.
"Запрос министра внутренних дел будет рассмотрено в соответствии с установленным законом порядке", - сообщили корреспонденту Sputnik Молдова в ведомстве.
Нэстасе также призвал временно отстранить судей Конституционного суда, и привлечь их к ответственности. Министр внутренних сообщил, что уведомил генерального прокурора о том, что со стороны судей "была предпринята попытка узурпации власти в государстве".
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