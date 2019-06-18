Генпрокуратура рассмотрит вопрос об отзыве депутатского иммунитета Плахотнюка

Генеральная прокуратура подтвердила, что получила запрос об отзыве депутатской неприкосновенности депутата Владимира Плахотнюка, документ будет рассмотрен в соответствии с законом.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Генеральная прокуратура подтвердила получение запроса Андрея Нэстасе об отмене депутатской неприкосновенности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Ранее министр внутренних дел и депутат от блока ACUM Андреем Нэстасе потребовал начать процедуру лишения парламентской неприкосновенности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Он направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру на имя генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

"Запрос министра внутренних дел будет рассмотрено в соответствии с установленным законом порядке", - сообщили корреспонденту Sputnik Молдова в ведомстве.

Нэстасе также призвал временно отстранить судей Конституционного суда, и привлечь их к ответственности. Министр внутренних сообщил, что уведомил генерального прокурора о том, что со стороны судей "была предпринята попытка узурпации власти в государстве".

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