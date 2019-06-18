В СИБе назвали имя нового руководителя

Директор СИБ ушел с занимаемой должности без того, чтоб об этом было объявлено официально, его место временно занял первый заместитель Александр Есауленко.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Службой информации и безопасности Молдовы руководит Александр Есауленко - заместитель директора ведомства. Эту должность он занял автоматически после того, как директор Василий Ботнарь подал в отставку одновременно с кабинетом министров Павла Филипа - 14 июня.

О том, что место руководителя СИБ занял его заместитель официально объявлено не было, об этом стало известно вечером в понедельник, 18 июня. На сайте молдавской спецслужбы были введены изменения - в рубрике "Руководство" появилась фамилия Есауленко, который будет временно исполнять обязанности главы СИБ до того момента, как парламент назначит нового начальника.

Василий Ботнарь был приближенным Демократической партии Молдовы, а назначили его на эту должность решением высшего законодательного органа Молдовы 3 мая 2018 года на пятилетний срок. Есауленко назначили заместителем СИБ 29 ноября 2018 года, до этого он работал в этом же ведомстве начальником Управления военной контразведки.

Ботнаря молдавские парламентарии отправили в отставку на заседании 8 июня с формулировкой "за утрату доверия", однако освободил он свое место лишь 14 июня.

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