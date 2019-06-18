Додон провел встречу с послом США: о чем говорили президент с дипломатом

Глава дипломатического представительства Соединенных Штатов посетил здание администрации президента - стороны обсудили текущую политическую ситуацию в стране и достигли единогласия по ряду вопросов.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом США в республике Дереком Хоганом. Об этом глава государства сообщил на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

На встрече Додон обсудил с дипломатом текущую политическую ситуацию в республике, а также выразил благодарность американской стороне за признание новой легитимной власти и подчеркнул, что это сыграло значительную роль в обеспечении мирной передачи власти и предотвращении дестабилизации в стране.

"Консолидированная поддержка со стороны Российской Федерации, Соединенных Штатов и Европейского Союза дает большие шансы на дальнейшее интенсивное развитие Республики Молдова и открывает принципиально новый этап в ее истории", - заявил Додон американскому дипломату.

Глава государства обсудил с послом и актуальные вопросы двусторонних молдо-американских отношений, подтвердил намерение новой власти сохранить в силе все соглашения с внешними партнерами и расширить стратегическое сотрудничество с ними, в том числе с США, в рамках сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом.

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