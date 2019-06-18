Президент встретился с послом России: о чем говорили Додон и Васнецов

Глава государства провел рабочую встречу с Олегом Васнецовым, президент обсудил с дипломатом развитие политической ситуации в Молдове, а также экономическое сотрудничество с Россией на межправительственном уровне.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. В своем рабочем кабинете в здании резиденции президента Игорь Додон провел встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.

Додон поблагодарил президента России Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти в республике и поддержку усилий по сохранению стабильности в Молдове.

"Считаю совместную поддержку новой молдавской власти Россией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами исключительным случаем, который создает широкие возможности для того, чтобы совместными усилиями улучшить жизнь людей в республике", - заявил Додон на встрече.

Глава государства обсудил с дипломатом ряд направлений, сотрудничество по которым планируется наладить в ближайшее время, стороны переговоров заявили также о необходимости возобновления работы молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям.

Додон намерен обсудить вопрос полноценного сотрудничества правительств Молдовы и России на встрече с Дмитрием Медведевым, которая пройдет 21 июня в Минске.

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