Президент встретился с послом России: о чем говорили Додон и Васнецов

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. В своем рабочем кабинете в здании резиденции президента Игорь Додон провел встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.
Додон поблагодарил президента России Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти в республике и поддержку усилий по сохранению стабильности в Молдове.
"Считаю совместную поддержку новой молдавской власти Россией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами исключительным случаем, который создает широкие возможности для того, чтобы совместными усилиями улучшить жизнь людей в республике", - заявил Додон на встрече.
Глава государства обсудил с дипломатом ряд направлений, сотрудничество по которым планируется наладить в ближайшее время, стороны переговоров заявили также о необходимости возобновления работы молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям.
Додон намерен обсудить вопрос полноценного сотрудничества правительств Молдовы и России на встрече с Дмитрием Медведевым, которая пройдет 21 июня в Минске.
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