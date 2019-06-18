Парламент постановил: всеобщие местные выборы пройдут в Молдове 20 октября

Представители всех фракций проголосовали за утверждение даты местных выборов.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Депутаты высшего законодательного органа республики на заседании во вторник единогласно проголосовали за утверждение даты всеобщих местных выборов 20 октября.

Всеобщие местные выборы состоялись в Молдове 14 июня 2015 года, а второй тур в ряде населенных пунктов страны, в том числе в Кишиневе, был организован спустя две недели.

Согласно статье 119 Кодекса о выборах, "примары городов (муниципиев), секторов и сел (коммун) и советники районных, городских (муниципальных), секторальных и сельских (коммунальных) советов избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года".

Ранее депутат Василе Боля заявлял Sputnik, что "летом истекает мандат местных избранников, но они останутся на своих постах до проведения выборов".

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