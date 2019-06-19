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Йоханнес Хан

Хан в среду прибудет с визитом в Кишинев

© AFP 2019 / DIMITAR DILKOFF
Политика
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Еврокомиссар проведет встречу с премьером Майей Санду, после чего они сделают совместные заявления для прессы.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. В среду, 19 июня, в Кишинев прибывает европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. В столице Молдовы он планирует провести переговоры с новым правительством страны.

Перед началом заседания Совета по иностранным делам, которое прошло в Люксембурге, Хан подчеркнул, что ожидает от нового молдавского кабмина прогресса в проведении реформы судебно-правовой системы. От этого будет зависеть, разморозит ли ЕС средства, ранее выделенные для помощи Молдове.

​Ранее премьер-министр Майя Санду пригласила Хана в ближайшее время приехать в Кишинев. Кроме того, она заявляла, что одной из основных задач министерства финансов будет восстановить внешнее финансирование.

Steagurile UE coborâte în bernă lângă sediul Comisiei Europene după atentatul din Marea Britanie
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Европейский союз готов работать с правительством Майи Санду

Также ранее Хан обсудил с Санду по телефону дальнейшую реализацию Соглашения об ассоциации республики с ЕС. 

"Комиссар Хан и премьер Санду подтвердили взаимную приверженность усиленному и последовательному выполнению Соглашения об ассоциации с его глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, полностью уважая его основополагающие принципы уважения верховенства закона и демократии", - сказано в сообщении ЕК.

В среду днем в Кишиневе должна пройти совместная пресс-конференция Санду и Хана.

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