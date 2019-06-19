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В Тирасполе надеются на продолжение переговоров по Приднестровью

© AFP 2019 / ALEKSEY FILIPPOV
Политика
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Лидер Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что он ждет от официального Кишинева.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский высказал надежду на продолжение переговоров по приднестровскому урегулированию, несмотря на политический кризис в Молдове. 

© Sputnik / Maksim Bogodvid
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"Переговорный процесс не должен быть прекращен. Он должен быть продолжен. Сегодняшняя пауза вызвана событиями в Кишиневе... Мы ждем продолжения переговорного процесса", - сказал Красносельский  в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

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Вместе с тем он сказал, что ему сейчас трудно понять кишиневских политиков. Но он надеется, что будет достигнута политическая стабильность и стороны скоро сядут за стол переговоров.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон отметил, что  для решения приднестровской проблемы "необходимо согласие между Западом и Россией. Решение же проблемы Приднестровья может быть принято только внутри страны.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

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