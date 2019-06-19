Додон: нужно возвращаться к нормальному диалогу с Россией

Задача перед новым правительством заключается в том, чтобы сбалансированная внешняя политика стала основой, заявил президент Молдовы Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Новое правительство должно обеспечить сбалансированную внешнюю политику Молдовы, заявил президент Игорь Додон в интервью телеканалу "Россия 24".

"Задача перед новым правительством – чтобы сбалансированная внешняя политика стала основой. Да, у нас есть соглашения с Европой, но нам нужно дружить со всеми. Категорически не приемлю, чтобы была та политика, которую вели в последние два года – дружить с Западом против России. Россия – это наш стратегический партнер, нужно возвращаться к нормальному диалогу", - заявил Додон.

Глава государства выразил уверенность, что "эта взвешенная внешняя политика может обеспечить нормальное будущее для нашей страны".

Шанс для развития Молдовы

По мнению президента, то, что левые и правые политические силы нашли общий язык, дает очень хороший шанс для развития Молдовы.

"Это уникально еще и тем, что нас поддержали и Запад, и Восток. Это может быть примером, как можно объединять усилия для решения серьезных проблем", - заявил Додон.

Глава государства также добавил, что будет предприниматься максимум усилий, чтобы сохранить сформированное в республике парламентское большинство.

"Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы все геополитические и идеологические противоречия остались в стороне. Никто не отказывается от своей партийной программы, от своих избирателей, но нам нужно решить первоочередную задачу – дать Молдове новый шанс. А с такой поддержкой у нашей страны появились новые возможности", - заявил президент.

Качество жизни в Молдове будет расти

По его мнению, все это "очень серьезно повлияет на качество жизни в Молдове и на качество отношений с Российской Федерацией в лучшую сторону".

"Думаю, что происходившее за последние два с половиной года, уйдет в прошлое. Когда президенты решали очень много проблем (у нас очень хорошие отношения на уровне президентов), но на уровне правительств и парламента не было никакой работы", - сказал Додон.

По его словам, "должно остаться позади и то, что было очень неприятной практикой, когда останавливали журналистов и политологов из Российской Федерации".

"Это влияло на качество наших двусторонних отношений. Все эти проблемы нужно решать", - подчеркнул Додон.

Важные встречи ожидаются в перспективе

Глава государства также выразил надежду, что уже на этой неделе правительство утвердит новый состав молдавско-российской межправкомиссии.

"В конце этой недели в Минске проведу встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. У нас есть предварительная договоренность. Надеюсь, эта встреча состоится, чтобы начать новый этап наших двусторонних отношений с Россией. Думаю, что получится. Шансы хорошие", - добавил Додон.

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