Додон: будем добиваться назначения новых судей в КС

Молдавский президент Игорь Додон уверен, что нужно назначить новый состав Конституционного суда, так как к действующему утрачено доверие.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Все судьи Конституционного суда Молдовы должны уйти в отставку, заявил президент Игорь Додон в интервью телеканалу "Россия 24".

"Конституционный суд стал инструментом правящей партии. У нас в прошлом было очень много случаев, когда он принимал решения, которые никто не понимал и не поддерживал, когда на несколько минут давали полномочия президента спикеру. Такой практики нет нигде", - пояснил Додон.

По словам главы государства, этот состав Конституционного суда уже давно никем не поддерживается.

"То, как они (судьи – ред.) принимали решения 7, 8 и 9 июня, как интерпретировали их, как называли президента и парламент узурпаторами, оставлять так нельзя. Из-за их решений в Молдове могла пролиться кровь", - заявил Додон.

Президент отметил, что первый шаг, который сделал потом Конституционный суд, это отменил все свои решения.

"Но этого не хватит. Они все должны уйти в отставку. Нужно назначить новый Конституционный суд. Мы будем этого добиваться", - заключил Додон.

Какие решения принимал Конституционный суд

Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня подписали временное политическое соглашение. В этот же день на экстренном заседании парламента избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Конституционный суд признал эти решения незаконными и решил временно передать полномочия президента и.о. премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября (в пятницу).

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Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признали решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства. При этом демократы заявляли, что их действия от конституциональной блокировки страну не избавят.

Конституционный суд 15 июня объявил, что аннулирует свои вердикты, принятые 7-9 июня.

"В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Таким образом, стало понятно, что высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

Ранее Санду потребовала отставки судей КС, выразив недовольство аргументацией Конституционного суда и уверенность, что КС "продолжает позорить себя внутри страны и на международной арене".

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