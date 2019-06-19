Премьер Санду анонсировала громкую отставку

Премьер объявила о предстоящей громкой отставке в одном из госучреждений Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Директора Агентства публичной собственности Владимира Балдовича отправят в отставку на ближайшем заседании правительства. Об этом сообщила премьер правительства Молдовы Майя Санду на своей странице в соцсети Facebook.

"Требую у Агентства публичной собственности определить законные способы временно приостановить начатые процессы приватизации. Также объявляю, что на следующем заседании правительства директор Агентства Владимир Балдович будет отправлен в отставку", - написала Санду.

По ее словам, "все кражи будут остановлены, а те, кто продавал госимущество сомнительным образом, уволены".

Следственная комиссия по приватизации госимущества

Глава кабмина обратила внимание, что парламент накануне принял решение создать следственную комиссию, которая займется анализом того, как проходили процессы приватизации госимущества, начиная с 2013 года.

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В эту комиссию вошли семь человек. От ПСРМ - Влад Батрынча, Петру Бурдужа (секретарь), от Демпартии - Николай Чубук (вице-председатель), Игорь Время, от партии "Платформа достоинство и правда" - Игорь Мунтяну (председатель), от Партии PAS - Раду Мариан. Партии "Шора" предстоит делегировать в комиссию одного человека.

"Работа этой комиссии сконцентрируется на приватизации, вызвавшей много вопросов, - это аэропорт Кишинева, Air Moldova, имущество железной дороги, автовокзалы", - написала Санду.

Она также добавила, что спустя какое-то время после пресс-конференции Демпартии 14 июня на сайте Агентства публичной собственности появилось объявление о конкурсе по приватизации нескольких объектов, находящихся в собственности государства. В частности, речь идет о санатории "Молдова" в Трусковце, стоимость которого, на первый взгляд, по словам Санду, занижена.

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