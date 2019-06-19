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Майя Санду

Премьер Санду анонсировала громкую отставку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Молдова после политического кризиса (26)
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Премьер объявила о предстоящей громкой отставке в одном из госучреждений Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Директора Агентства публичной собственности Владимира Балдовича отправят в отставку на ближайшем заседании правительства. Об этом сообщила премьер правительства Молдовы Майя Санду на своей странице в соцсети Facebook.

"Требую у Агентства публичной собственности определить законные способы временно приостановить начатые процессы приватизации. Также объявляю, что на следующем заседании правительства директор Агентства Владимир Балдович будет отправлен в отставку", - написала Санду.

По ее словам, "все кражи будут остановлены, а те, кто продавал госимущество сомнительным образом, уволены". 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Следственная комиссия по приватизации госимущества 

Глава кабмина обратила внимание, что парламент накануне принял решение создать следственную комиссию, которая займется анализом того, как проходили процессы приватизации госимущества, начиная с 2013 года.

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В эту комиссию вошли семь человек. От ПСРМ - Влад Батрынча, Петру Бурдужа (секретарь), от Демпартии - Николай Чубук (вице-председатель), Игорь Время, от партии "Платформа достоинство и правда" - Игорь Мунтяну (председатель), от Партии PAS - Раду Мариан. Партии "Шора" предстоит делегировать в комиссию одного человека.

"Работа этой комиссии сконцентрируется на приватизации, вызвавшей много вопросов, - это аэропорт Кишинева, Air Moldova, имущество железной дороги, автовокзалы", - написала Санду.

Она также добавила, что спустя какое-то время после пресс-конференции Демпартии 14 июня на сайте Агентства публичной собственности появилось объявление о конкурсе по приватизации нескольких объектов, находящихся в собственности государства. В частности, речь идет о санатории "Молдова" в Трусковце, стоимость которого, на первый взгляд, по словам Санду, занижена.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (26)

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Теги:
отставка, Майя Санду


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