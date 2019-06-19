Как социалисты будут сотрудничать с правительством Санду

С заявлением для прессы глава государства Игорь Додон вышел по завершению Республиканского совета Партии социалистов, прошедшего в среду в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Проведение Республиканского совета ПСРМ было необходимо, поскольку партия стала правящей, и в этих новых условиях важно четко определить ее дальнейший политический курс. Об этом заявил журналистам президент Молдовы Игорь Додон.

"В стране начался новый этап развития. Четкой позицией фракции ПСРМ в парламенте является поддержка правительства Майи Санду. Мы будем обеспечивать голосование фракции социалистов за принятие реформ, которые будет внедрять новый кабинет министров. Постараемся сделать все возможное, чтобы это парламентское большинство, эта коалиция просуществовали как можно дольше", - сказал президент.

Президент и Партия социалистов хотели бы, чтобы нынешнее правительство полностью исполнило свой мандат, подчеркнул Додон. Если же этого сделать не удастся, команда президента и лояльная к ней ПСРМ будут препятствовать политическому туризму, не допустят, чтобы депутаты свободно переходили в другие фракции.

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"В парламенте - 35 депутатов-социалистов. В этом составе фракция будет продолжать работать либо до завершения мандата парламента, либо до досрочных парламентских выборов, если они все же состоятся", - заверил Додон.

Днем ранее, в интервью телеканалу "Россия 24" Додон заявил, что хорошим шансом для Молдовы является тот факт, что левые и правые политические силы нашли общий язык.

"Это уникально еще и тем, что нас поддержали и Запад, и Восток. Это может быть примером того, как можно объединять усилия для решения серьезных проблем", - заявил Додон.

Глава государства также добавил, что будет предприниматься максимум усилий, чтобы сохранить сформированное в республике парламентское большинство.

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