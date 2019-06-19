Вице-спикер Слусарь: о расследовании "кражи века" будем сообщать еженедельно

Александр Слусарь рассказал на брифинге, кого намерены заслушать в следующий понедельник члены специальной парламентской комиссии по расследованию нарушений в банковском секторе.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Бывшего министра финансов Вячеслава Негруцэ и экс-председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ, а также еще 18 человек намерены заслушать члены спецкомиссии по расследованию нарушений в банковском секторе. Председатель спецкомиссии парламента Александр Слусарь сообщил об этом на брифинге в среду.

"Мы начали работу с того, что постарались получить доступ к результатам расследований, проведенных предыдущими парламентскими комиссиями - той, которую возглавлял в 2013 году г-н Рейдман, и той, которой руководил депутат-демократ Марчел Рэдукан. Из архива парламента мы получили ответ, что все материалы следствия в 2015 году были отправлены в Генеральную прокуратуру", - сообщил Слусарь.

По словам депутата, сейчас в архиве парламента не осталось ни одного документа, касающегося этого дела. Чтобы получить необходимую информацию, члены комиссии направили дополнительные запросы в Национальный банк Молдовы для обеспечения полного доступа к отчету Kroll-2. Парламентарии также обратились в Генпрокуратуру с требованием предоставить все имеющиеся у следствия материалы.

"С Нацбанком нам удалось установить взаимодействие по расследованию нарушений в банковском секторе, в Генпрокуратуре нам пока не отвечают. Конечно, сложно работать в таких условиях, но некоторые документы мы уже собрали", - рассказал Слусарь.

Пока не собрано и 10 процентов необходимых сведений, но процесс начался, а интенсифицировать его, по мнению членов спецкомиссии, удастся, заслушивая свидетелей по делу, либо людей, которые в 2014 году непосредственно отвечали за финансовый сектор республики, как в правительстве, так и в высшем законодательном органе страны.

"В понедельник начнутся слушания, которые будут носить закрытый характер. Это делается не для того, чтобы утаить от общества какие-то подробности, а потому, что в таких условиях все, кого предстоит заслушать в парламенте, не будут столь психологически скованными", - отметил депутат.

По словам Слусаря, молдавское общество периодически будет узнавать подробности о расследовании парламентариями "кражи века", а представлять их будут члены парламентской спецкомиссии один раз в неделю, озвучивая представителям СМИ все установленные подробности.

Специальную комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе молдавские парламентарии сформировали на заседании 10 июня. От ПСРМ в нее вошли депутаты Владимир Цуркан, Владимир Головатюк, Адриан Лебединский, от блока ACUM - Александр Слусарь, Дмитрий Алайба, Лилиан Карп.

Изначально членам этой комиссии выделялось на работу 60 дней. Но депутаты решили, что этого времени будет мало, и назвали срок в 90 дней. Все потому, что подлежащие изучению временные рамки расширили: планировалось, что депутаты рассмотрят период с 2013 года, однако в итоге договорились начать с 1 января 2010 года.

Следственная парламентская комиссия решением законодательного органа получила доступ к полному тексту отчета Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе. К расследованию депутаты подключат все необходимые государственные институты.

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