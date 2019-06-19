Получится ли у Майи Санду наладить отношения с Россией

О беспрецедентном совпадении позиций России, США и ЕС в деле с разрешением кризиса власти в Молдове еще долго будут говорить.

Вал громких отставок, новые лица, новые назначения, наказания и награждения — все это увлекает публику. Однако большое видится на расстоянии. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что "молдавский прецедент" уже вошел в историю. Его будут упоминать на международных форумах, на него будут ссылаться, используя как аргумент в дискуссиях, его будут изучать политологи и ведущие мировые эксперты.

В самом деле, успех в попытках международного сообщества стабилизировать кризисные регионы — это редкая удача на фоне многочисленных и громких провалов. Поэтому, например, настоящей сенсацией в 1994 году стало создание Гагаузской автономии. И по сию пору, спустя четверть века, Гагаузия остается едва ли ни единственным в Восточной Европе случаем блестящего разрешения регионального конфликта, готового перерасти в "горячую точку". А теперь в Молдове это произошло снова, причем на новом, геополитическом уровне.

Уникальность момента в том, что после преодоления нынешнего кризиса в Молдове среди великих держав не оказалось проигравших. Выиграли абсолютно все, и именно потому, что действовали, исходя из единой позиции.

США и Евросоюз избавились от репутационных рисков и задвинули в тень прежних партнеров, которые заигрались, пытаясь в зоне "замороженного конфликта" обострять геополитические противоречия в собственных интересах и по собственным сценариям. По крайней мере, теперь американская и европейские канцелярии могут не опасаться, что молдавский кабинет министров в самый неподходящий момент выкинет какой-нибудь неожиданный кунштюк.

Да и для России правительство Майи Санду выглядит более удобным партнером, чем кабинет Филипа, при котором вошли в привычку задержания российских журналистов и общественных деятелей в аэропорту Кишинева.

Первые контакты и дискуссии нынешних руководителей кабмина с представителями России состоялись на чрезвычайно позитивном фоне — в период подготовки соглашения о создании парламентского большинства между ПСРМ и ACUM. Надо думать, что беспрецедентная внешнеполитическая поддержка, которую кабинет министров Санду получил в этот, самый нужный и опасный момент, была как минимум принята к сведению.

Фактически, политика выставления России "врагом" и пугалом, которую годами поощряла ушедшая власть, мгновенно обанкротилась. А прозападные политики в Молдове внезапно, и как бы это сказать, без предварительной подготовки, обрели опыт прямого общения с представителями России.

Премьер-министр Майя Санду уже подтвердила, что новое правительство стремится к нормализации молдо-российских отношений.

"Конечно, мы открыты для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества ", — заявила Санду на первом заседании кабмина в Доме правительства 15 июня, говоря о внешнеполитических принципах новой власти.

В том, что открылись новые перспективы для восстановления нормальных отношений между Молдовой и РФ, уверен и президент Игорь Додон. "При правительстве Майи Санду у нас не будет тех казусов, которые были при демократах, когда граждан России разворачивали в аэропорту Кишинева без объяснения причин. Более того, мы обговорили с премьер-министром, чтобы был сформирован новый состав молдо-российской межправительственной комиссии, поскольку до сих пор двусторонние экономические проблемы решались лишь на уровне договоренности президентов двух стран", — сказал Додон.

Конструктивных шагов по продвижению двустороннего взаимодействия от нового правительства ожидают и в России —"в Москве к этому готовы", говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ в связи с событиями в Молдове.

В общем и целом, в ходе преодоления молдавского кризиса и Запад, и Восток на глазах у всего мира выдали на-гора идеальный пример успешного и результативного сотрудничества. Позитивный прецедент, который так контрастирует с изнурительной конфронтацией последних лет.

И знаете, теперь куда легче представить себе такой, например, диалог между представителем ЕС и эмиссаром США в очередной дискуссии — допустим, по вопросу о "Северном потоке-2": "Да что вы на нас давите! Смотрите, вот в Молдове сумели же договориться, и как все хорошо получилось!".

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