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Гагаузия

ЦИК аккредитовал десятки международных наблюдателей на выборы в Гагаузии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Отслеживать процесс будут дипломатические миссии, международные и национальные неправительственные организации.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Центральная избирательная комиссия РМ продолжает аккредитацию международных наблюдателей на выборы башкана Гагаузской автономии.

Gagauzia
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia!
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На очередном заседании члены ЦИК выдали аккредитацию группе международных наблюдателей, которые представляют миссию Европейского союза, посольства России, США и Турции в Молдове.

По данным ЦИК на выборы главы Гагаузии уже аккредитованы 37 международных и 10 национальных наблюдателей со стороны дипломатических миссий, международных и национальных неправительственных организаций.

Выборы главы Гагаузии состоятся в автономии 30 июня.

Ранее кандидат в башканы Гагаузии Ирина Влах обратилась в МВД Молдовы с просьбой взять под защиту членов Центральной избирательной комиссии автономии.

Причиной такого шага, по словам Ирины Влах, стали угрозы физической расправы над членами избиркома от одного из бывших кандидатов в башканы - ему было отказано в регистрации.

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Теги:
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