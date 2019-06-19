ЦИК аккредитовал десятки международных наблюдателей на выборы в Гагаузии

Отслеживать процесс будут дипломатические миссии, международные и национальные неправительственные организации.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Центральная избирательная комиссия РМ продолжает аккредитацию международных наблюдателей на выборы башкана Гагаузской автономии.

На очередном заседании члены ЦИК выдали аккредитацию группе международных наблюдателей, которые представляют миссию Европейского союза, посольства России, США и Турции в Молдове.

По данным ЦИК на выборы главы Гагаузии уже аккредитованы 37 международных и 10 национальных наблюдателей со стороны дипломатических миссий, международных и национальных неправительственных организаций.

Выборы главы Гагаузии состоятся в автономии 30 июня.

Ранее кандидат в башканы Гагаузии Ирина Влах обратилась в МВД Молдовы с просьбой взять под защиту членов Центральной избирательной комиссии автономии.

Причиной такого шага, по словам Ирины Влах, стали угрозы физической расправы над членами избиркома от одного из бывших кандидатов в башканы - ему было отказано в регистрации.

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