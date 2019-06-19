Йоханнес Хан встретился с Павлом Филипом - говорили о роли оппозиции

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Председатель парламентской фракции Демократической партии Павел Филип встретился в среду, 19 июня, с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, сообщает пресс-служба ДПМ.
Павел Филип сказал, что ДПМ показала, что является партией, которая выступает за стабильность в стране и за европейскую интеграцию Молдовы.
По его словам, Демпартия решила уйти из власти, хотя инициативы формирования о начале диалога были отвергнуты остальными парламентскими партиями.
"Мы продолжим быть конструктивной оппозицией в парламенте", - подчеркнул Филип.
По его словам, будут поддержаны те проекты, "которые касаются соглашения об ассоциации с ЕС и приносят пользу людям".
Как следует из пресс-релиза ДПМ, Йоханнес Хан приветствовал преодоление политического блокирования мирным путем и акцентировал внимание на важной роли оппозиции в демократическом государстве, которая должна быть активной, однако в то же время и конструктивной.
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