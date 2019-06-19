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Йоханнес Хан встретился с Павлом Филипом

Йоханнес Хан встретился с Павлом Филипом - говорили о роли оппозиции

© Photo: Facebook / Pavel Filip
Политика
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Лидер фракции Демпартии заявил, что ДПМ выступает за стабильность и будет работать в парламенте конструктивно.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Председатель парламентской фракции Демократической партии Павел Филип встретился в среду, 19 июня, с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, сообщает пресс-служба ДПМ.

Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Павел Филип рассказал, как Демпартия будет вести себя в оппозиции

Павел Филип сказал, что ДПМ показала, что является партией, которая выступает за стабильность в стране и за европейскую интеграцию Молдовы.

По его словам, Демпартия решила уйти из власти, хотя инициативы формирования о начале диалога были отвергнуты остальными парламентскими партиями.

"Мы продолжим быть конструктивной оппозицией в парламенте", - подчеркнул Филип.

По его словам, будут поддержаны те проекты, "которые касаются соглашения об ассоциации с ЕС и приносят пользу людям".

Как следует из пресс-релиза ДПМ, Йоханнес Хан приветствовал преодоление политического блокирования мирным путем и акцентировал внимание на важной роли оппозиции в демократическом государстве, которая должна быть активной, однако в то же время и конструктивной.

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Теги:
ДПМ, Павел Филип, Йоханнес Хан


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