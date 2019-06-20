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Правительство Молдовы

Многочисленные отставки: какие решения приняли в правительстве

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Посол Молдовы в США и Мексике и госчиновники решением нового правительства отправлены в отставку с занимаемых должностей.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Члены кабмина на заседании в четверг утвердили отзыв посла Молдовы в США и Мексике Кристины Балан.

"Утверждается отзыв Кристины Балан с должности посла США и по совместительству Мексики на основании заявления об отставке", - зачитала решение премьер-министр правительства Молдовы Майя Санду. 

Заседание правительства Майи Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Правительство Санду отправило в отставку главу Нацкомпании медстрахования

По ее словам, соответствующее решение будет направлено на подпись президенту.

На прошлой неделе министр иностранных дел и европейской интеграции нового правительства Нику Попеску вызвал Балан в страну для консультаций, ожидая ее 14 июня. Позже Попеску сообщил, что дипломат проигнорировала его указ и не явилась. Тогда министр отметил, что проинформировал власти США о том, что любые шаги, предпринятые послом с этого момента, не отражают позицию законных молдавских властей. Сама Балан 16 июня сообщила, что, будучи политическим назначенцем, уходит в отставку.

Другие утвержденные отставки

Тажке одобрено решение освободить от должности директор Агентства публичной собственности Владимира Балдовича на основании заявления об отставке.

Ранее Санду потребовала у Агентства публичной собственности определить законные способы временно приостановить начатые процессы приватизации. По ее словам, "все кражи будут остановлены, а те, кто продавал госимущество сомнительным образом, уволены". 

Также на основании заявления об отставке освободили от должности генсекретаря правительства Лилию Палий. Ее обязанности будет исполнять замгенсекретаря кабмина Роман Казан. 

ЦИК CEC
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутаты утвердили изменение процедуры отставки членов ЦИК

Подал заявление об отставке, которую утвердили, и генеральный госсекретарь МВД Симион Карп.

Также освободили от должности и.о. руководителя Нацагентства продовольственной безопасности Иона Сулэ.

В свою очередь утвердили исполняющим обязанности главы Национальной медицинской страховой компании вице-директора Юрие Осояну.

Кроме того, Санду заявила, что нужно изменить законодательство, так как реформа центрального публичного управления была скомпрометирована.

"Были созданы должности генеральных госсекретарей и госсекретарей. Идея была скомпрометирована. Некоторые из них продолжают работать на предыдущий режим. Нужно изменить законодательство. Те, кто добросовестно выполнял свои обязанности, останутся на своих местах, а те, кто работал исключительно на предыдущий режим, должны будут уйти", - сказала премьер.

По ее словам, разработкой поправок займутся в парламенте.

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