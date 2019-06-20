Многочисленные отставки: какие решения приняли в правительстве

Посол Молдовы в США и Мексике и госчиновники решением нового правительства отправлены в отставку с занимаемых должностей.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Члены кабмина на заседании в четверг утвердили отзыв посла Молдовы в США и Мексике Кристины Балан.

"Утверждается отзыв Кристины Балан с должности посла США и по совместительству Мексики на основании заявления об отставке", - зачитала решение премьер-министр правительства Молдовы Майя Санду.

По ее словам, соответствующее решение будет направлено на подпись президенту.

На прошлой неделе министр иностранных дел и европейской интеграции нового правительства Нику Попеску вызвал Балан в страну для консультаций, ожидая ее 14 июня. Позже Попеску сообщил, что дипломат проигнорировала его указ и не явилась. Тогда министр отметил, что проинформировал власти США о том, что любые шаги, предпринятые послом с этого момента, не отражают позицию законных молдавских властей. Сама Балан 16 июня сообщила, что, будучи политическим назначенцем, уходит в отставку.

Другие утвержденные отставки

Тажке одобрено решение освободить от должности директор Агентства публичной собственности Владимира Балдовича на основании заявления об отставке.

Ранее Санду потребовала у Агентства публичной собственности определить законные способы временно приостановить начатые процессы приватизации. По ее словам, "все кражи будут остановлены, а те, кто продавал госимущество сомнительным образом, уволены".

Также на основании заявления об отставке освободили от должности генсекретаря правительства Лилию Палий. Ее обязанности будет исполнять замгенсекретаря кабмина Роман Казан.

Подал заявление об отставке, которую утвердили, и генеральный госсекретарь МВД Симион Карп.

Также освободили от должности и.о. руководителя Нацагентства продовольственной безопасности Иона Сулэ.

В свою очередь утвердили исполняющим обязанности главы Национальной медицинской страховой компании вице-директора Юрие Осояну.

Кроме того, Санду заявила, что нужно изменить законодательство, так как реформа центрального публичного управления была скомпрометирована.

"Были созданы должности генеральных госсекретарей и госсекретарей. Идея была скомпрометирована. Некоторые из них продолжают работать на предыдущий режим. Нужно изменить законодательство. Те, кто добросовестно выполнял свои обязанности, останутся на своих местах, а те, кто работал исключительно на предыдущий режим, должны будут уйти", - сказала премьер.

По ее словам, разработкой поправок займутся в парламенте.

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