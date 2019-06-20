Додон отметил улучшение в Молдове законотворческой деятельности

Глава молдавского государства заявил, что взаимодействие с высшим законодательным органом позволяет оперативно промульгировать принятые законы без необходимости возвращения их в парламент.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что, благодаря тесному взаимодействию с парламентом, качество законотворческой деятельности повысилось. Об этом глава государства написал в четверг на своей странице в соцсети Facebook после встречи со спикером Зинаидой Гречаной.

По словам Додона, стороны обсудили текущую ситуацию в стране после начала полноценной работы нового парламентского большинства.

"С удовлетворением отметили тот факт, что администрация президента и парламент находятся в постоянном тесном взаимодействии, благодаря чему качество законотворческой деятельности повысилось и позволяет главе государства оперативно промульгировать принятые законы без необходимости возвращения их в парламент для повторного рассмотрения, как это было в прошлом созыве", - написал глава государства.

Также президент отметил, что "тесное сотрудничество президента и парламента дает хорошие возможности для развития страны и улучшения качества жизни наших сограждан".

Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня подписали временное политическое соглашение. В этот же день на экстренном заседании парламента избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Конституционный суд признал эти решения незаконными и решил временно передать полномочия президента и.о. премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября (в пятницу).

Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признали решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства.

Конституционный суд 15 июня объявил, что аннулирует свои вердикты, принятые 7-9 июня. "В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Таким образом, стало понятно, что высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

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