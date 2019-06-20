Додон призвал судей КС последовать примеру Поалелунжь и подать в отставку

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон призвал судей Конституционного суда (КС) взять пример с председателя КС Михая Поалелунжь и добровольно подать в отставку.
Если судьи не освободят свои кресла добровольно, то после публикации решения Венецианской комиссии будет запущена парламентская процедура, которая позволит навести порядок в КС, заметил президент.
"Призываю всех оставшихся членов Конституционного Суда последовать примеру экс-председателя Михая Поалелунжь. Или… дождаться завтрашнего решения Венецианской комиссии и парламентской процедуры на следующей неделе. Решать вам…", - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.
Председатель Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь подал в отставку в четверг. Информация об этом появилась на официальном сайте инстанции.
Ранее президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр правительства страны Майя Санду заявляли, что все судьи Конституционного суда республики должны подать в отставку, так как они принимали политически мотивированные решения в пользу Демократической партии.
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