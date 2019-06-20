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Визит Додона в Беларусь

Додон прибыл с рабочим визитом в Минск

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Глава молдавского государства рассказал о повестке своего визита в столицу Белоруссии.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прибыл в четверг с кратким рабочим визитом в Республику Беларусь. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Прибыл с кратким рабочим визитом в Республику Беларусь, где по приглашению президента Александра Лукашенко приму участие в торжественной церемонии открытия вторых Европейских игр", - написал Додон.

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Глава государства также анонсировал встречи с лидерами других стран.

"В Минске состоятся двусторонние переговоры с главами нескольких государств и правительств, в том числе с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком", - заключил Додон.

Ранее молдавский президент обращал внимание на то, что "есть необходимость обсудить с российской стороной вопрос продления периода беспошлинного экспорта товаров в РФ на период после 1 июля текущего года". 

Именно по этой и другим темам он планирует провести переговоры с Медведевым и Козаком.

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