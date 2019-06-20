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Додон: рассчитываю на стабилизацию максимум за полтора месяца

© Sputnik / Владислав Воднев
Политика
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На встрече в Минске с белорусским коллегой Александром Лукашенко президент Молдовы сказал, что страна прошла очень непростой период, но новые власти способны превратить установившееся сейчас хрупкое равновесие в устойчивое.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что рассчитывает на полную стабилизацию политической ситуации в стране в ближайшие полтора месяца.

"Сейчас у нас ситуация стабилизируется в ближайшие пару недель, месяц - полтора, мы сможем ее стабилизировать", - заявил Додон в четверг в Минске на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он отметил, что Молдова прошла "очень непростой период последние 10 дней". "Я взял на себя основные риски, сделали шаг, которого многие не ожидали... Получилось так, что новое правительство, которое мы создали, парламентское большинство, неоднородное, разное, но оно соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе: у нас общество разделено пополам, половина хочет (быть - ред.) ближе с ЕАЭС, с Россией, другие хотят ближе с Евросоюзом", - рассказал Додон.

Игорь Додон, Майя Санду, Зинаида Гречаный.
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Президент заверил в полном взаимопонимании с правительством Майи Санду

Он подчеркнул, что "впервые за 27 лет независимости и левые, и правые партии объединились ради Молдовы". "Это объединение не только внутреннее, впервые и внешние партнеры... Думаю, в этом регионе нет (других - ред.) таких примеров, когда и Россия, и США, и ЕС имеют единую позицию (по ситуации в Молдове - ред.)", - подчеркнул Додон.

Он заявил, что сейчас видит свою задачу в том, чтобы "поддержать это хрупкое равновесие" в стране. "В качестве президента я их (членов правительства - ред.) каждый день собираю, вместе советуемся, чтобы двигаться вперед. Мы получили шанс ... мы должны этот шанс использовать. Думаю, что в Молдове все будет хорошо", - подчеркнул Додон.

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