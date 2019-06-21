Попеску: наша цель - разблокировать отношения с внешними партнерами

Новый министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы рассказал, что в последующие недели у него будет много визитов за границу для налаживания отношений с внешними партнерами.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Глава молдавского правительства Майя Санду в пятницу представила нового министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

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Официальное представление министра коллективу состоялось только сейчас, так как он уже совершил несколько визитов после своего назначения.

"В последние годы Молдова была изолирована на международной арене. Подозреваю, что для многих из вас было непросто продвигать интересы страны и граждан в тех условиях. С сегодняшнего дня вам будет проще выполнять свою работу, потому что мы будем делать только то, что находится в строгом соответствии с интересами граждан. Это вещи, которые от нас ждут партнеры по развитию Молдовы", - заявила Санду.

По ее словам, у властей "есть амбициозный план по восстановлению политического диалога в первую очередь с Евросоюзом".

В свою очередь, Попеску подчеркнул, что "успех внешней политики зависит от контекста внутренней политики".

"Вы, как никто другой, знаете, сколько блокировок у вас было в диалоге с внешними партнерами - США, ЕС, Россией, Украиной, Румынией - из-за внутренних событий в Кишиневе", - сказал Попеску, обратив внимание, что "в прошлом году Евросоюз отложил оказание помощи Молдове из-за внутренней политики в стране".

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"Наша цель - разблокировать отношения с внешними партнерами. На прошлой неделе уже был в Париже, сейчас – в Вашингтоне... В последующие недели будет много визитов за границу. Нам очень важно двигаться на максимальной скорости, чтобы разблокировать отношения с разными внешними партнерами. У нас много работы", - добавил Попеску.

При этом он подчеркнул, что главным в его работе будет внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как в Молдове появилось новое правительство

Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня подписали временное политическое соглашение. В этот же день на экстренном заседании парламента избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Конституционный суд признал эти решения незаконными и решил временно передать полномочия президента и.о. премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября (в пятницу).

Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признали решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

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По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства. При этом демократы заявляли, что их действия от конституциональной блокировки страну не избавят.

Конституционный суд в субботу, 15 июня, объявил, что аннулирует свои вердикты, принятые 7-9 июня. "В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Таким образом, стало понятно, что высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

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