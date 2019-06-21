Попеску: посольство Молдовы не перенесено из Тель-Авива в Иерусалим

Посольство Молдовы остается там, где и было.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Посольство Молдовы в Израиле не было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску.

"Посольство Молдовы остается там, где и было", - сказал Попеску, отвечая на вопрос журналистов о заявлении бывшего премьера Павла Филипа, объявившего 11 июня о переносе посольства в Иерусалим.

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