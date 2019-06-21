В Молдове местные выборы хотят всегда проводить в октябре

До сих пор дату всеобщих местных выборов каждые четыре года утверждал парламент.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Всеобщие местные выборы в Молдове раз в четыре года будут проводиться в третье воскресенье октября. Соответствующий проект изменений Кодекса о выборах опубликован на правительственном портале.

Сначала данные поправки должны рассмотреть в кабмине, а затем утвердить в парламенте страны.

"Всеобщие местные выборы проводятся в течение одного дня, в третье воскресенье октября, на территории всей страны раз в четыре года", - именно этим положением собираются дополнить статью 8 Кодекса о выборах.

До сих пор в данной части не было конкретики о голосовании за примаров и советников.

Речь шла обо всех выборах, которые "могли проводиться в воскресенье или любой другой день, указанный в документе о назначении выборов, на территории всей страны или соответствующего населенного пункта".

"Изменения приведут к обеспечению хорошей работы местных публичных властей и помогут избежать кризиса, спровоцированного деятельностью законодательной власти, которая уполномочена устанавливать дату всеобщих местных выборов", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

ЦИК аккредитовал десятки международных наблюдателей на выборы в Гагаузии>>>

Правительство в течение трех месяцев с момента публикации закона должно будет привести законодательство в соответствие с новой нормой.

Всеобщие местные выборы в последний раз состоялись в Молдове 14 июня 2015 года, а второй тур в ряде населенных пунктов страны, в том числе в Кишиневе, был организован спустя две недели.

Согласно статье 119 Кодекса о выборах, "примары городов (муниципиев), секторов и сел (коммун) и советники районных, городских (муниципальных), секторальных и сельских (коммунальных) советов избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года".

Таким образом, мандаты местных избранников истекли в июне, но из-за того, что переговоры по формированию парламентского большинства затянулись, высший законодательный орган страны лишь 18 июня утвердил дату местных выборов, которые пройдут 20 октября этого года.

Ранее депутат Василе Боля заявлял Sputnik, что "летом истекает мандат местных избранников, но они останутся на своих постах до проведения выборов".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK