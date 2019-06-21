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Додон прокомментировал заявление Венецианской комиссии о действиях КС

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Политика
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Единственный путь к восстановлению конституционной стабильности - отставка всех судей КС, заявил глава государства.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Игорь Додон прокомментировал заключение Венецианской комиссии относительно действий Конституционного суда Молдовы (КС), опубликованное в пятницу, 21 июня.

В своем заключении Комиссия Совета Европы за демократию через право, известная как "Венецианская комиссия", назвала действия КС противоречащими Конституции и беспрецедентными.

По сообщению главы государства, Венецианская комиссия решила, что исходя из положений Конституции РМ, срок в три месяца для роспуска Парламента истекал 9 июня 2019 года. Учитывая, что 9 июня выпало на воскресенье, этот срок продлевался до 10 июня.

Также комиссия считает противоречащей Конституции РМ процедуру отстранения от должности президента страны с наделением премьер-министра правом на подписание от его имени указов о роспуске парламента.

Кроме того, КС нарушил собственную процедуру, пригласив на заседание суда лишь представителей Демократической партии и не пригласив представителей парламента или президента, что нарушает основной принцип равенства сторон. Привлекло внимание Венецианской комиссии и одновременное назначение трех судей Конституционного Суда за несколько месяцев до парламентских выборов.

Додон подчеркнул, что единственный выход из сложившейся ситуации - это отставка всех судей КС.

"В ходе дебатов было подчёркнуто, что случай Республики Молдова – исключительный, не имевший до сих пор прецедентов в практике Комиссии, - заметил Игорь Додон на своей странице в Facebook. - Таким образом, исходя из вышеизложенного, считаю, что единственный путь к восстановлению конституционной стабильности – это отставка всех судей Конституционного Суда в полном составе".

По словам главы государства, полный текст решения Венецианской Комиссии будет опубликован в ближайшие дни.

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Теги:
Венецианская комиссия


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