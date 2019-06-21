Новый глава МИДЕИ Молдовы запланировал визит в Москву

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что он собирается посетить столицы стран-партнеров.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску заявил на брифинге в пятницу, что обсуждает даты визитов в столицы стран, являющихся партнерами республики, в том числе и в Москву.

"Сегодня мы обсуждаем даты будущих визитов во все столицы стран, которые являются нашими партнерами — Бухарест, Киев, Москва, Берлин, Брюссель. Но это зависит не только от меня. В тот момент, как даты будут подтверждены, мы сообщим об этом", - заявил Попеску.

Ближайший визит министра запланирован в Лиссабон, где он намерен встретиться с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой, а также с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

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В начале июня Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Демпартия не хотела добровольно отказаться от власти, однако международная государственная поддержка, выказанная новому правительству и парламентскому большинству страны заставила в итоге ДПМ уйти в оппозицию.

Впервые левые и правые партии объединились.

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