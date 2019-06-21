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Сергей Сырбу.

Как живется молдавским демократам в оппозиции - депутат дал ответ

© Photo: Facebook / Sîrbu Sergiu
Политика
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После недели двоевластия правительство Павла Филипа официально ушло в отставку, о том, как чувствует себя Демпартия в оппозиции, рассказал депутат парламента Сергей Сырбу.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Хоть изначально представители Демпартии пытались сохранить власть, 14 июня они ее уступили и заявили, что уходят в оппозицию. О том, как представители ранее правящего политического формирования чувствуют себя в качестве оппозиционеров, корреспонденту Sputnik рассказал депутат-демократ Сергей Сырбу. 

"Я очень хорошо и комфортно чувствую себя в оппозиции, потому что могу критиковать, обвинять, опротестовывать решения правящего большинства. Хочу заявить членам нового альянса, что буду оспаривать любое нарушение в работе новой власти. Я уже был в оппозиции ранее, у меня есть такой опыт, поэтому не вижу большой проблемы в том, что вновь оказался в этой роли. Я свободен в своих решениях", - сказал Сырбу.

Первое заседание парламента 2019.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мнение: ДПМ потеряла доверие в мире, пришло время уйти в оппозицию

Фракция ДПМ в парламенте станет конструктивной оппозицией и будет голосовать лишь за те законопроекты, которые соответствуют интересам народа, с таким заявлением на брифинге в понедельник выступил глава парламентской фракции Демпартии Павел Филип.

"Мы останемся в оппозиции, не будем сотрудничать с теми, кто принижает европейские ценности. Однако голосовать мы будем лишь за те проекты, которые принесут конкретные результаты людям. Мы будем активной оппозицией", - заявил Филип.

Парламентарий подчеркнул, что имея опыт нахождения у власти и зная все направления работы в государстве, депутаты от ДПМ будут внимательно следить за развитием дел в стране по всем отраслям.

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Теги:
Сергей Сырбу, ДПМ, оппозиция, правительство


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