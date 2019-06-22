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ЦИК CEC

ЦИК сообщила, сколько денег выплатят парламентским партиям из бюджета

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Размер ежемесячных субсидий на каждый голос, отданный политическим партиям и избирательным блокам на парламентских выборах 24 февраля этого года, был установлен в размере 0,49 лея.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. ЦИК также определила, что 15 151 леев будет присуждено в качестве субсидии партиям за каждую женщину, фактически избранную на должность депутата по избирательным округам, и по 6140 леев на каждого избранного в парламент молодого человека.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Общая сумма денег, выделенная ЦИК для субсидирования политических партий, составляет 40 миллионов леев.

Из общего объема субсидий 40% распределяются между политическими партиями пропорционально результатам, полученным на парламентских выборах, и другие 40% выделенной суммы предлагается политическим партиям пропорционально результатам, полученным на всеобщих местных выборах. Еще 10% присуждается партиям, которые соблюдают квоту не менее 40% кандидатов-женщин от общего числа кандидатов, представленных во всех одномандатных избирательных округах, 5% -  пропорционально количеству женщин, фактически избранных депутатами , и остальные 5% - пропорционально числу молодых людей, избранных на парламентских и местных выборах. 

Субсидии из государственного бюджета поступят на банковские счета, открытые для этой цели политическими партиями, и будут перечисляться ежемесячно.

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