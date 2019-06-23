Игорь Додон поздравил жителей Молдовы с годовщиной Декларации о суверенитете

Президент призвал граждан трудиться во имя обеспечения и укрепления государственности Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обратился к жителям Молдовы с поздравлением по случаю 29-й годовщины принятия Декларации о суверенитете.

"Декларация о суверенитете была принята в сложном историческом контексте и стала достопамятным достижением граждан Республики Молдова, посредством которого они выбрали демократические ценности", - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Глава государства подчеркнул уверенность, что народ продолжит самостоятельно определять путь развития страны. Также президент отметил, что недавние политические события еще раз продемонстрировали мужество и решимость граждан построить правовое государство. "Выражаю свое восхищение проявленной гражданской позицией и национальным самосознанием", - написал президент.

Игорь Додон призвал граждан Молдовы трудиться во имя обеспечения и укрепления государственности Республики Молдова, самим определять настоящее и устанавливать приоритеты на будущее.

"Декларация о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова" была принята 23 июня 1990 года Верховным Советом ССР Молдова и стала одним из документов, на которые ссылалась Декларация независимости РМ.

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