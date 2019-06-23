12:55 23 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.21
  • RUB0.29
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск

Игорь Додон поздравил жителей Молдовы с годовщиной Декларации о суверенитете

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
95 0 0

Президент призвал граждан трудиться во имя обеспечения и укрепления государственности Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обратился к жителям Молдовы с поздравлением по случаю 29-й годовщины принятия Декларации о суверенитете.

"Декларация о суверенитете была принята в сложном историческом контексте и стала достопамятным достижением граждан Республики Молдова, посредством которого они выбрали демократические ценности", - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Глава государства подчеркнул уверенность, что народ продолжит самостоятельно определять путь развития страны. Также президент отметил, что недавние политические события еще раз продемонстрировали мужество и решимость граждан построить правовое государство. "Выражаю свое восхищение проявленной гражданской позицией и национальным самосознанием", - написал президент.

Игорь Додон призвал граждан Молдовы трудиться во имя обеспечения и укрепления государственности Республики Молдова, самим определять настоящее и устанавливать приоритеты на будущее.

"Декларация о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова" была принята 23 июня 1990 года Верховным Советом ССР Молдова и стала одним из документов, на которые ссылалась Декларация независимости РМ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Как Румыния отбивает у ЕС свой суверенитет
Президент Македонии сделал громкое заявление о суверенитете республики
Ермаков: плата за членство в НАТО – суверенитет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Скорбим и помним: первые дни Великой Отечественной войны - фото
Как прошла акция Свеча памяти в Вашингтоне
Как прошла акция "Свеча памяти" в Вашингтоне
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться